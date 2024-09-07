Advertisement
Alasan Azizah Salsha Bersikap Cuek usai Dituding Selingkuh dari Pratama Arhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:05 WIB
Alasan Azizah Salsha Bersikap Cuek usai Dituding Selingkuh dari Pratama Arhan
Alasan Azizah Salsha Bersikap Cuek usai Dituding Selingkuh dari Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
JAKARTA - Azizah Salsha terkesan cuek dalam menghadapi rumor perselingkuhannya dengan Salim Nauderer. Sikap sang selebgram, menurut kuasa hukumnya Ega Marthadinata, bukan tanpa sebab. 

“Saya pikir, klien kami bersikap cuek karena memang apa yang dituduhkan kepadanya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” katanya saat ditemui di Bareskrim Polri, pada 5 September 2024. 

Karena itu, Zize -demikian dia akrab disapa- merasa permasalahan itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkannya. Apalagi, dia sudah membawa permasalahan itu ke jalur hukum dengan membuat laporan ke Bareskrim Polri, pada 21 Agustus 2024. 

“Ya jadi ini bukan masalah lagi untuk Azizah karena toh kasus penyebaran berita hoax dan fitnah itu kan sudah diproses,” tutur Ega menambahkan. 

Sejauh ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa dua dari 12 akun medsos yang dilaporkan oleh pihak Zize. Yang cukup mengejutkan, salah satu terlapor itu masih di bawah umur. 

Kondisi itu membuat orangtua terlapor meminta maaf dan meminta Azizah Salsha untuk membuka pintu damai. Ega Marthadinata menyebut, dirinya tak bisa merespons permintaan itu karena harus berdiskusi dengan kliennya terlebih dahulu.

Alasan Azizah Salsha Bersikap Cuek Usai Diisukan Selingkuh dari Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)
Alasan Azizah Salsha Bersikap Cuek Usai Diisukan Selingkuh dari Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

Sejak 24 Agustus silam, Azizah Salsha diketahui terbang ke Tanah Suci untuk menjalankan umrah bersama sang sahabat, Ratu Namira. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berlibur ke Uni Emirat Arab.

Di sana, Azizah menjajal skydiving di Dubai hingga off road di padang pasir di Abu Dhabi. Selain berlibur, dia dikabarkan menonton pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi yang digelar di Arab Saudi, pada 5 September silam.

 

