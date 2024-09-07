Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:13 WIB
Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis
Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis. (Foto: Instagram/@ruri_repvblik)
CIAMIS - Ruri Repvblik mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai moge di kawasan Cijeungjing, Ciamis, Jawa Barat, pada 6 September 2024. 

Mengutip informasi yang dirilis akun Instagram @ciamis.info pada Jumat (6/9/2024), motor yang dikendarai Ruri kehilangan kendali saat melewati belokan tajam hingga menabrak batu besar di pinggir jalan.

Akibat kecelakaan tersebut, Ruri Repvblik terpental dan mengalami sejumlah luka serius yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara moge berwarna hitam miliknya tampak ringsek parah. 

Kecelakaan itu sempat menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Raya Cijeungjing. Pasalnya, ramai warga yang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi dengan vokalis band Repvblik tersebut.  

Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis. (Foto: Instagram/@ruri_repvblik)
Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis. (Foto: Instagram/@ruri_repvblik)

Manajer band Repvblik, Denny Bagonk juga telah mengonfirmasi kecelakaan tersebut. Lewat pesan WhatsApp kepada awak media, Denny menyebut, kondisi vokalis 43 tahun itu mulai membaik usai mendapatkan perawatan medis.

