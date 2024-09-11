Ruri Repvblik Mulai Pulih Usai Kecelakaan, Semangat Ingin Segera Manggung

Ruri Repvblik Mulai Pulih Usai Kecelakaan, Semangat Ingin Segera Manggung (Foto: IG Ruri)

JAKARTA - Ruri Repvblik memastikan kondisinya semakin pulih pasca mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor gede atau mogenya di kawasan Cijeungjing, Ciamis, Jawa Barat.

Hal itu diketahui dari unggahan video di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut memperlihatkan Ruri Repvblik duduk di atas ranjang rumah sakit sambil ditanya keadaannya oleh sang istri, Chisa Anne.

"Morning sayang, kamu udah sehat, udah enakan?" tanya Chisa Anne dikutip dari Instagram @ruri_repvblik, Rabu (11/9/2024).