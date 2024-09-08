Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis

JAKARTA - Ruri Repvblik membeberkan kondisi terkini dirinya usai mengalami kecelakaan tunggal di Ciamis, Jawa Barat. Diketahui, Ruri Repvblik mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gedenya pada Jumat, 6 September 2024 dan mengaku baik-baik saja usai kecelakaan.

"Halo saya Ruri Repvblik, Alhamdulillah saya sudah baik-baik saja," kata Ruri Repvblik dalam video yang dibagikan di kalangan awak media.

Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis (Foto: Instagram/ruri_repvblik)



Pria bernama asli Ruri Herdian Wantogia itu juga mengaku sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa.



"Dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih atas perhatiannya," tutup Ruri Repvblik.



Sebelumnya manajer Ruri Repvblik, Denny Bhagonk juga menyebutkan bahwa kondisinya Ruri Repvblik baik-baik saja.