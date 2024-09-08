Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |08:15 WIB
Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis
Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis (Foto: Instagram/ruri_repvblik)
A
A
A

JAKARTA - Ruri Repvblik membeberkan kondisi terkini dirinya usai mengalami kecelakaan tunggal di Ciamis, Jawa Barat. Diketahui, Ruri Repvblik mengalami kecelakaan saat mengendarai motor gedenya pada Jumat, 6 September 2024 dan mengaku baik-baik saja usai kecelakaan.

"Halo saya Ruri Repvblik, Alhamdulillah saya sudah baik-baik saja," kata Ruri Repvblik dalam video yang dibagikan di kalangan awak media.

Ruri Repvblik Alami Kecelakaan Tunggal di Ciamis
Ruri Repvblik Beberkan Kondisi Terkini Usai Alami Kecelakaan di Ciamis (Foto: Instagram/ruri_repvblik)


Pria bernama asli Ruri Herdian Wantogia itu juga mengaku sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa.

"Dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih atas perhatiannya," tutup Ruri Repvblik.

Sebelumnya manajer Ruri Repvblik, Denny Bhagonk juga menyebutkan bahwa kondisinya Ruri Repvblik baik-baik saja.

 

