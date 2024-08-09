Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Animasi BIMA S dalam Episode Blue Fire Fruit, Hanya di MNCTV

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:05 WIB
Animasi BIMA S dalam Episode Blue Fire Fruit, Hanya di MNCTV
Animasi BIMA S dalam Episode Blue Fire Fruit, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV akan menemani Minggu pagi Anda bersama keluarga lewat animasi BIMA S. Animasi superhero ini bercerita tentang petualangan Satria dan sahabat-sahabatnya mengumpulkan tujuh matrix.

Pekan ini, BIMA S bercerita tentang Pedang Pusaka Api yang harus diperbaiki. Satria dan sahabat-sahabatnya harus melawan monster Batu Magma yang mematikan demi mendapatkan Buah Bara Biru. 

Lalu apa hubungan Buah Bara Biru dengan Pedang Pusaka Api? Mampukah Satria mendapatkan buah tersebut? Pastikan Anda menonton animasi BIMA S di MNCTV Selalu di Hati, pada Sabtu (10/8/2024), pukul 06.00 WIB.

Animasi BIMA S dalam episode Blue Fire Fruit. (Foto: MNC Media
Animasi BIMA S dalam episode Blue Fire Fruit, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)

Dirilis sejak 2020, animasi yang diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series ini menjadi tontonan favorit keluarga Indonesia di akhir pekan. Animasi ini bahkan meraih penghargaan Program Animasi Terbaik dari Anugerah KPI Awards 2022.

Animasi BIMA S tidak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru, namun juga menyimpan pesan moral tentang persahabatan, kebenaran, pengorbanan, dan perjuangan. 

Selain di MNCTV, Anda juga bisa menonton BIMA S secara streaming melalui aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh melalui App Store dan Play Store. Atau silakan mengakses laman www.rctiplus.com.

(SIS)







