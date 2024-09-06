Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diberi Cincin oleh Jonathan Alden, Brisia Jodie Siap Diajak Menikah?

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:05 WIB
Diberi Cincin oleh Jonathan Alden, Brisia Jodie Siap Diajak Menikah?
Diberi Cincin oleh Jonathan Alden, Brisia Jodie Siap Diajak Menikah? (Foto: Instagram/brisiajodie96)
JAKARTA - Brisia Jodie baru saja mendapatkan kejutan istimewa dari sang kekasih, Jonathan Alden. Diketahui, gadis 28 tahun itu tiba-tiba diberi cincin oleh sang kekasih ketika dia merilis lagu terbarunya, Tak Ada Restu.

Namun, Alden dan Brisia Jodie tidak mengonfirmasi secara resmi bahwa momen tersebut sebagai simbol bahwa Alden telah melamar Jodie.

Hanya saja, mantan kekasih Awkarin itu menyebut bahwa cincin yang disematkannya sebagai bentuk komitmen bahwa dirinya ingin menjalani hubungan yang serius bersama Jodie. Mereka pun sepakat bahwa cincin tersebut sebagai pengikat untuk keseriusan hubungan mereka.

Diberi Cincin oleh Jonathan Alden, Brisia Jodie Siap Diajak Menikah? (Foto: Instagram/brisiajodie96)


Lantas, apakah Jodie sudah yakin bahwa Alden adalah cinta terakhirnya setelah melewati pasang surut kehidupan percintaan bersama beberapa lelaki?

Dengan tegas, Jodie mengaku yakin bahwa Alden adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya.

"Aku iya sih (yakin cinta terakhir)," ujar Brisia Jodie di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Sementara Alden sendiri mengaku dirinya keberaniannya untuk menyematkan cincin di jari manis kekasihnya itu sebagai bentuk keyakinan bahwa Jodie adalah sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Bahkan, keluarga mereka pun sudah saling mengenal satu sama lain.

"Kalau hal itu sih yang penting ada keyakinan timbul dari dalam diri sendiri, ada feeling yang muncul kayaknya emang dia, dan ngebayangin kedepannya mungkin ya ini orang," ungkap Jonathan Alden.

 

