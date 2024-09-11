Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Keluarga soal Hubungan Asmara Brisia Jodie dan Jonathan Alden

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |12:15 WIB
Respons Keluarga soal Hubungan Asmara Brisia Jodie dan Jonathan Alden
Respons Keluarga soal Hubungan Asmara Brisia Jodie dan Jonathan Alden (Foto: Instagram/brisiajodie96)
JAKARTA - Hubungan asmara Brisia Jodie dengan Jonathan Alden sudah sampai ke tahap pemberian cincin. Bahkan keluarga pun disebut sudah memberikan lampu hijau atas hubungan mereka untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius lagi.

Saat ditemui wartawan, Jodie pun tampak membeberkan respons keluarga terhadap hubungan asmaranya dengan Jonathan Alden. Menariknya, dia mengaku sempat takut dengan keluarga Alden sebelum saling mengenal.


Sebab, hal ini karena ia dan Alden dari keluarga yang beda ras. Brisia sendiri keturunan Jawa, sedangkan Alden berdarah Chinese.

Brisia Jodie
Respons Keluarga soal Hubungan Asmara Brisia Jodie dan Jonathan Alden (Foto: Instagram/brisiajodie96)


"Aku deg-degan juga ketemu keluarganya. Aku tuh udah takut banget," kata Brisia Jodie di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Namun, ketakutan perempuan 28 tahun ini tak terjadi. Dia disambut baik oleh keluarga Alden ketika berkunjung ke rumahnya.

Seiring berjalannya waktu, keluarga besar mereka pun akrab dan mendukung hubungan tersebut.

"Keluargaku tuh benar-benar dekat ngobrol terus kata mama papa ku sama keluarga Alden tuh udah kayak kenal lama karena papanya juga kan Jawa Tengah dan aku Yogyakarta juga jadi relate gitu," ujar dia.

 

1 2
