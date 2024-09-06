Brisia Jodie Dilamar Jonathan Alden, Komitmen Jalani Hubungan Serius

JAKARTA - Brisia Jodie mendapat kejutan istimewa dari kekasihnya, Jonathan Alden yang tiba-tiba memasangkan cincin di jari manisnya. Momen itu terjadi saat Brisia Jodie merilis lagu terbarunya, Tak Ada Restu.

Namun, Alden dan Brisia Jodie tidak mengonfirmasi secara resmi bahwa momen tersebut sebagai simbol bahwa Alden telah melamar Jodie.

Hanya saja, mantan kekasih Awkarin itu menyebut bahwa cincin yang disematkannya sebagai bentuk komitmen bahwa dirinya ingin menjalani hubungan yang serius bersama Jodie.

Brisia Jodie Dilamar Jonathan Alden, Komitmen Jalani Hubungan Serius

"Komitmen aja, itu bentuk komitmen aku ke dia bahwa aku selalu serius ke depannya sama dia. Yaa aku udah siapin indra mataku sebagai saksi kedepannya kehidupan Jodie akan seperti apa, terus kuping untuk mendengarkan keluh kesahnya semua, mulut aku keluarkan kata-kata kasih sayang untuk Jodie," ujar Jonathan Alden di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Kamis (5/9/2024).

Meski sempat kaget dengan cincin yang dipasangkan langsung di jari manisnya, Jodie percaya terhadap komitmen Alden terhadap hubungan mereka. Sebab, Jodie memahami betul sosok Alden yang selalu bertindak dengan pemikiran matang, tentunya juga berlaku bagi hubungan mereka.

"Gatau aku, kalau ini kan kaget juga yaa si Alden ini kan apa adanya banget dia jujur banget parah, apa adanya. Dia kalau mau ngomong harus dipikir satu juta kali. Dia nulis caption aja itu bisa baru dua harus diupload foto, karena dia selalu memikirkan matang-matang untuk kedepannya gimana. Jadi kalau dia udah melakukan ini aku percaya, karena menurut aku dia mau serius sama aku," ungkap Jodie.