HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Brisia Jodie dan Jonathan Alden Ingin Gelar Pernikahan dengan Konsep Kebun Binatang

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:05 WIB
Brisia Jodie dan Jonathan Alden Ingin Gelar Pernikahan dengan Konsep Kebun Binatang
Brisia Jodie dan Jonathan Alden Ingin Gelar Pernikahan dengan Konsep Kebun Binatang
A
A
A

JAKARTA - Brisia Jodie dan Jonathan Alden memiliki konsep pernikahan yang cukup unik. Keduanya bahkan ingin menggelar pesta pernikahan di kebun binatang.

Diketahui, Jodie dan Alden memang sudah semakin serius untuk melangkahkan hubungan mereka ke jenjang selanjutnya. Bahkan baru-baru ini mereka mengungkapkan rencana untuk menggelar pernikahan di tahun depan, tepatnya pada 2025.

Brisia Jodie dan Jonathan Alden
Brisia Jodie dan Jonathan Alden


Brisia Jodie merasa jika hubungannya dengan Alden selalu diberi kelancaran.

"Karena udah ngerasa cocok aja, banyak yang ngedukung juga, jadi semuanya serba lancar. Jadi kita kayak 'ya udahlah kita mau nunggu apa lagi' kayak udah disiapin sama Tuhan beneran bukan nyari gitu," ujar Brisia Jodie di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Bicara pernikahan, pelantun Tak Ada Restu ini punya impian pernikahan yang unik. Sebab, dia kepikiran untuk menggelar pesta bertema kebun binatang.

"Aku pengin yang temanya zoo, ya kita lihat nanti ya kalau emang kejadian," kata dia.

 

