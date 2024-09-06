Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Diisukan Dekat dengan Andre Taulany

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:24 WIB
Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Diisukan Dekat dengan Andre Taulany
Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Isukan Dekat dengan Andre Taulany (Foto: IG Amanda)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Amanda Rigby akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Amanda Lintang Larasati Rigby (lahir 6 Januari 1992) adalah seorang aktris, model, pembawa acara, dan pengusaha Indonesia keturunan Jawa-Inggris.

Amanda mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Lea Michelle dalam penampilan akting perdananya melalui komsit berjudul Kejar Tayang (2009—2010). Kemudian, ia juga dikenal atas perannya sebagai Luvita dalam komsit lain pada 2016 hingga 2017, yaitu The Transmart.

Amanda membintangi film layar lebar pertamanya, Sara & Fei: Stadhuis Schandaal pada tahun 2018. Tahun 2021, Amanda bermain dalam dua dari film trilogi arahan Anggy Umbara, yakni I dan Survive.

Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Isukan Dekat dengan Andre Taulany
Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Isukan Dekat dengan Andre Taulany

Selain berkarier di dunia hiburan, Amanda juga merupakan pengusaha, yang memiliki sebuah kafe bernama Rigbys Cafe. Amanda Rigby memeluk agama Kristen

Diketahui Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan hangat lantaran dikaitkan dengan komedian Andre Taulany

Di tengah proses perceraian Andre dan Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang masih terus bergulir, muncul isu kedekatan Andre dan Amanda Rigby.

Keduanya memang sudah beberapa kali dipertemukan dalam program televisi. Tapi belakangan isu mengenai kedekatan keduanya mulai berhembus kencang. 

Apalagi menurut penerawangan Hard Gumay, Andre Taulany akan kembali membawa kabar mengejutkan karena menjalin kedekatan dengan seorang artis yang memiliki usia lebih muda. Netizen pun mulai menerka-nerka hingga mencuat lah nama Amanda Rigby.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189956//raisa_andriana-i7H3_large.jpg
Raisa Kembali Tegaskan Perceraiannya dengan Hamish Daud Bukan karena Orang Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/33/3189955//prilly_latuconsina-Mqsi_large.jpg
Momen Prilly Latuconsina Kondangan di Nikahan Fans, Jadi Kejutan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189763//ammar_zoni_saat_dipindahkan_dari_nusakambangan-Osb5_large.JPG
Amar Zoni dkk Dipindahkan Sementara ke Lapas Narkotika Jakarta, Usai Sidang Kembali ke Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189731//dude_harlino-ioEa_large.JPG
Dude Harlino Klarifikasi Hubungannya dengan DSI, Doakan Korban Dapat Haknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189685//davina_karamoy-znwL_large.jpg
Davina Karamoy Siap Tempuh Jalur Hukum usai Dituding Selingkuh dengan Mantan Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189643//davina_karamoy-TPGt_large.jpg
Ternyata, Perselingkuhan Davina Karamoy dan Mantan Menteri sempat Dispill Istri Sah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement