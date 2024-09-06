Biodata dan Agama Amanda Rigby yang Diisukan Dekat dengan Andre Taulany

JAKARTA - Biodata dan agama Amanda Rigby akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Amanda Lintang Larasati Rigby (lahir 6 Januari 1992) adalah seorang aktris, model, pembawa acara, dan pengusaha Indonesia keturunan Jawa-Inggris.

Amanda mulai dikenal luas setelah berperan sebagai Lea Michelle dalam penampilan akting perdananya melalui komsit berjudul Kejar Tayang (2009—2010). Kemudian, ia juga dikenal atas perannya sebagai Luvita dalam komsit lain pada 2016 hingga 2017, yaitu The Transmart.

Amanda membintangi film layar lebar pertamanya, Sara & Fei: Stadhuis Schandaal pada tahun 2018. Tahun 2021, Amanda bermain dalam dua dari film trilogi arahan Anggy Umbara, yakni I dan Survive.

Selain berkarier di dunia hiburan, Amanda juga merupakan pengusaha, yang memiliki sebuah kafe bernama Rigbys Cafe. Amanda Rigby memeluk agama Kristen

Diketahui Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan hangat lantaran dikaitkan dengan komedian Andre Taulany.

Di tengah proses perceraian Andre dan Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang masih terus bergulir, muncul isu kedekatan Andre dan Amanda Rigby.

Keduanya memang sudah beberapa kali dipertemukan dalam program televisi. Tapi belakangan isu mengenai kedekatan keduanya mulai berhembus kencang.

Apalagi menurut penerawangan Hard Gumay, Andre Taulany akan kembali membawa kabar mengejutkan karena menjalin kedekatan dengan seorang artis yang memiliki usia lebih muda. Netizen pun mulai menerka-nerka hingga mencuat lah nama Amanda Rigby.