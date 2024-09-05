Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Diam-Diam Rekam Amanda Rigby saat Syuting

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:19 WIB
Andre Taulany Diam-Diam Rekam Amanda Rigby saat Syuting
Andre Taulany Diam-Diam Rekam Amanda Rigby saat Syuting (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini nama Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan hangat lantaran dikaitkan dengan komedian Andre Taulany

Di tengah proses perceraian Andre dan Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang masih terus bergulir, muncul isu kedekatan Andre dan Amanda Rigby.

Keduanya memang sudah beberapa kali dipertemukan dalam program televisi. Tapi belakangan isu mengenai kedekatan keduanya mulai berhembus kencang. 

Amanda Rigby
Amanda Rigby

Apalagi menurut penerawangan Hard Gumay, Andre Taulany akan kembali membawa kabar mengejutkan karena menjalin kedekatan dengan seorang artis yang memiliki usia lebih muda. Netizen pun mulai menerka-nerka hingga mencuat lah nama Amanda Rigby.

Ditengah isu kedekatan keduanya yang kian berhembus kencang, muncul lagi video yang  memperlihatkan Andre Taulany tengah merekam Amanda Rigby diam-diam dari kejauhan.  

Momen ini terungkap dari unggahan akun TikTok @luckyrichm. Video itu memperlihatkan seorang pria berkacamata yang diduga adalah Andre Taulany tampak memandangi Amanda Rigby yang tengah live di salah satu program televisi. Amanda tampak mengobrol dengan lawan mainnya, Dicky Difie.

Lalu, pria yang diduga Andre Taulany itu mendadak mengangkat ponselnya untuk merekam Amanda Rigby. Entah apa tujuan Andre merekam momen itu. 

Video tersebut pun viral hingga ditonton sebanyak 2,4 juta kali. Beberapa netizen mulai menjodohkan Andre Taulany dan Amanda Rigby karena dinilai cocok. Beberapa netizen lainnya justru salah fokus lantaran melihat paras Amanda Rigby yang mirip dengan istri Andre, Erin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
