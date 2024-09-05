Andre Taulany Diam-Diam Rekam Amanda Rigby saat Syuting

JAKARTA - Belakangan ini nama Amanda Rigby tengah menjadi perbincangan hangat lantaran dikaitkan dengan komedian Andre Taulany.

Di tengah proses perceraian Andre dan Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang yang masih terus bergulir, muncul isu kedekatan Andre dan Amanda Rigby.

Keduanya memang sudah beberapa kali dipertemukan dalam program televisi. Tapi belakangan isu mengenai kedekatan keduanya mulai berhembus kencang.

Amanda Rigby

Apalagi menurut penerawangan Hard Gumay, Andre Taulany akan kembali membawa kabar mengejutkan karena menjalin kedekatan dengan seorang artis yang memiliki usia lebih muda. Netizen pun mulai menerka-nerka hingga mencuat lah nama Amanda Rigby.

Ditengah isu kedekatan keduanya yang kian berhembus kencang, muncul lagi video yang memperlihatkan Andre Taulany tengah merekam Amanda Rigby diam-diam dari kejauhan.

Momen ini terungkap dari unggahan akun TikTok @luckyrichm. Video itu memperlihatkan seorang pria berkacamata yang diduga adalah Andre Taulany tampak memandangi Amanda Rigby yang tengah live di salah satu program televisi. Amanda tampak mengobrol dengan lawan mainnya, Dicky Difie.

Lalu, pria yang diduga Andre Taulany itu mendadak mengangkat ponselnya untuk merekam Amanda Rigby. Entah apa tujuan Andre merekam momen itu.

Video tersebut pun viral hingga ditonton sebanyak 2,4 juta kali. Beberapa netizen mulai menjodohkan Andre Taulany dan Amanda Rigby karena dinilai cocok. Beberapa netizen lainnya justru salah fokus lantaran melihat paras Amanda Rigby yang mirip dengan istri Andre, Erin.