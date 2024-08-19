Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pria yang Pernah Dekat dengan Amanda Rawles sebelum Dilamar Adriel Susanteo

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |20:05 WIB
5 Pria yang Pernah Dekat dengan Amanda Rawles sebelum Dilamar Adriel Susanteo (Foto: Instagram/amandarawles)
5 Pria yang Pernah Dekat dengan Amanda Rawles sebelum Dilamar Adriel Susanteo (Foto: Instagram/amandarawles)
JAKARTA - Amanda Rawles baru saja dilamar oleh kekasihnya, Adriel Susanteo, setelah 7 tahun berpacaran. Momen romantis tersebut bahkan berlangsung di pinggir danau Como, Italia, saat mereka tengah berlibur.

Melalui akun Instagramnya, Amanda pun sempat membagikan potret kebahagiannya saat dilamar oleh sang kekasih. Bahkan dia juga sempat membagikan foto cincin di jari manisnya.

Sebelum menerima lamaran Adriel Susanteo, Amanda Rawles sempat digosipkan dekat dengan beberapa pria yang berasal dari dunia hiburan.

Pria yang Pernah Dekat dengan Amanda Rawles sebelum Dilamar Adriel Susanteo

1. Jefri Nichol

Amanda Rawles cukup sering digosipkan memiliki hubungan dengan Jefri Nichol. Bahkan, banyak penggemar mereka yang menjodoh-jodohkan keduanya.

Akan tetapi, hubungan Amanda dan Jefri hanyalah sebatas teman. Bahkan keduanya juga terbilang cukup sering terlibat dalam sebuah project bersama.

2. Dimas Anggara

Tampil bersama Dimas Anggara di film 'Perfect Husband' membuat keduanya dikabarkan dekat. Namun, kedekatan keduanya jelas hanya sebagai sahabat, mengingat saat ini Dimas Anggara sudah menikah dengan Nadine Chandrawinata dan memiliki dua anak.

3. Al Ghazali

Al Ghazali

Chemistry antara Amanda Rawles dan Al Ghazali di series Virgin Mom, membuat banyak penonton baper. Bahkan mereka sempat dijodoh-jodohkan, lantaran Al sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Amanda.

Kendati begitu, keduanya kini telah sama-sama memiliki kekasih, bahkan calon pasangan hidup. Al dengan Alyssa Daguise, sedangkan Amanda Rawles dengan Adriel Susanteo.

 

Halaman:
1 2
