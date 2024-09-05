Lyodra Ginting Diberkati Paus Fransiskus saat Misa Akbar di GBK

JAKARTA - Lyodra Ginting tak hanya beruntung bisa bernyanyi di momen misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di GBK, Jakarta, hari ini, Kamis (5/9/2024).

Rupanya, sebelum penampilan keduanya, Lyodra mendapatkan kesempatan emas untuk naik ke altar dan bersalaman dengan Paus Fransiskus.

Bahkan, di momen tersebut, Lyodra juga diberkati langsung oleh Paus Fransiskus! Penyanyi kelahiran Medan itu tampak terlihat antre untuk naik ke altar dan bergantian dengan beberapa umat dan anak-anak.

Saat tiba gilirannya, Lyodra lantas menghampiri Paus dan langsung membungkukkan badannya.

Di momen tersebut, Lyodra lalu mendapatkan berkat dan senyuman dari Paus Fransiskus. Lyodra kemudian berbalik dan turun dari altar.

Usai mendapat pemberkatan dari Paus, Lyodra lalu bersiap tampil membawakan lagu ‘The Prayer’ bersama Anton Jamaica Cafe.

Lantunan suara Lyodra sang juara Indonesian Idol itu lantas sukses membuat suasana GBK bergemuruh seketika.

Para umat pun tampak begitu menghayati lagu, dan beberapa diantaranya ikut bernyanyi bersama.

Lyodra sendiri tampil memukau dengan busana berwarna merah maroon mencolok yang dihiasi payet nan berkilau yang dikenal dengan Uis Gara itu. Penampilannya kian sempurna dengan perpaduan topi yang sangat khas dan unik.

Di momen tersebut, Lyodra juga sempat menyapa para umat yang hadir.

“Shalom semuanya. Saya Lyodra, saya senang suatu kebanggan bisa bernyanyi di acara yang luar biasa,” kata Lyodra.

Dalam momen ini, pemilik nama asli Lyodra Margaretha Ginting tersebut turut berbagi cerita dirinya yang ikut antusias bisa turut menyambut hangat kedatangan Paus di Indonesia.