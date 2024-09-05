Lyodra Ginting Nyanyikan Lagu The Prayer di Misa Akbar Paus Fransiskus, GBK Menggema

JAKARTA - Lyodra Ginting sukses memukau para umat kristiani yang memenuhi seluruh area stadion GBK usai perhelatan misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus hari ini, Kamis (5/8/2024).

Setelah sempat menghibur penonton lewat lagu ‘Make Me A Channel Of Your Peace’, Lyodra kembali membuat suasana pasca misa akbar tersebut kembali begitu khidmat lewat beberapa lagu.

Salah satunya lagu ‘The Prayer’ yang sukses dibawakan Lyodra dan membuat area GBK menggema seketika. Para umat pun tampak begitu menghayati lagu, dan beberapa diantaranya ikut bernyanyi bersama.

Lyodra sendiri tampil memukau bahkan totalitas di momen tersebut. Pasalnya, ia tampak mengenakan busana adat couture tradisional modern dari warisan budaya Karo, Batak.

Busana berwarna merah maroon mencolok yang dihiasi payet nan berkilau itu dikenal dengan Uis Gara. Penampilannya kian sempurna dengan perpaduan topi yang sangat khas dan unik.

Di momen tersebut, Lyodra juga sempat menyapa para umat yang hadir.

“Shalom semuanya. Saya Lyodra, saya senang suatu kebanggan bisa bernyanyi di acara yang luar biasa,” kata Lyodra.

Dalam momen ini, pemilik nama asli Lyodra Margaretha Ginting tersebut turut berbagi cerita dirinya yang ikut antusias bisa turut menyambut hangat kedatangan Paus di Indonesia.