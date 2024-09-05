Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesona Lyodra Tampil Jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, Kenakan Baju Adat Karo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:02 WIB
Pesona Lyodra Tampil Jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, Kenakan Baju Adat Karo
Pesona Lyodra Tampil Jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, Kenakan Baju Adat Karo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lyodra turut memberikan penampilan spesialnya di momen jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Kamis (5/9/2024). Lyodra tampil memukau dengan baju adat yang ia kenakan khusus di momentum ini.

Menurut pantauan Okezone, Lyodra tampil sekitar pukul 15.00 WIB dan membawakan lagu Prayers bersama Romo Amay. Sukses menghibur ribuan jemaat yang hadir di GBK, Lyodra mengaku senang dan terhormat bisa tampil maksimal di momen jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus ini.

“Shalom semuanya. Saya Lyodra, saya senang suatu kebanggan bisa bernyanyi di acara yang luar biasa,” kata Lyodra.

Lyodra Ginting

Penyanyi 21 tahun ini juga bergaya unik mengenakan baju tradisional. Ia tampil cantik dengan baju adat suku Karo dengan warna merah memukau, lengkap dengan uis gatip, atau tudung kepala khas busana adat tersebut.

Baju tersebut juga menjadi identitas Lyodra yang merupakan penyanyi asal suku Batak Karo. Busana tersebut turut mencerminkan budaya Indonesia yang kental. 

