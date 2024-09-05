Pesona Lyodra Tampil Jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus, Kenakan Baju Adat Karo

JAKARTA - Lyodra turut memberikan penampilan spesialnya di momen jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Stadion Utama, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Kamis (5/9/2024). Lyodra tampil memukau dengan baju adat yang ia kenakan khusus di momentum ini.

Menurut pantauan Okezone, Lyodra tampil sekitar pukul 15.00 WIB dan membawakan lagu Prayers bersama Romo Amay. Sukses menghibur ribuan jemaat yang hadir di GBK, Lyodra mengaku senang dan terhormat bisa tampil maksimal di momen jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus ini.

“Shalom semuanya. Saya Lyodra, saya senang suatu kebanggan bisa bernyanyi di acara yang luar biasa,” kata Lyodra.

Penyanyi 21 tahun ini juga bergaya unik mengenakan baju tradisional. Ia tampil cantik dengan baju adat suku Karo dengan warna merah memukau, lengkap dengan uis gatip, atau tudung kepala khas busana adat tersebut.

Baju tersebut juga menjadi identitas Lyodra yang merupakan penyanyi asal suku Batak Karo. Busana tersebut turut mencerminkan budaya Indonesia yang kental.