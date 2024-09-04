Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Naura Hakim Rasakan Tantangan Berat di Series Second Account

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:28 WIB
JAKARTA - Naura Hakim merasakan tantangan berat saat memainkan series Second Account yang tayang di Vision+.

Naura Halim menjelaskan dia harus mendalami karakter Dewi, sosok yang memiliki dua kepribadian. Bahkan Naura sempat kewalahan dalam memerankan karakter ini hingga sempat menyendiri dalam beberapa waktu.

“Aku sempat kewalahan ketika jadi Dewi. Ada capek sampai butuh waktu sendiri dalam waktu yang lama karena merasa capek. Karakternya sangat complicated,” ujar Naura saat ditemui Okezone di Jakarta, Rabu (4/9/2024). 

Menurut Naura, karakter Dewi ini membuat dirinya harus keluar dari zona nyaman. 

“Kalau dari aku ada kesulitan, banyak malah aku butuh riset, harus nonton beberapa film,” tambahnya. 

Seperti diketahui, Second Account bercerita tentang perjalanan hidup kakak beradik Rini dan Dewi. Di sini, Dewi diceritakan bunuh diri yang membuat adiknya, Rini, justru bertanya-tanya.

