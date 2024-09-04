Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tyson Lynch Akui Takut Jalani Operasi Pengangkatan Tumor Jinak di Kepala

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:18 WIB
Tyson Lynch Akui Takut Jalani Operasi Pengangkatan Tumor Jinak di Kepala
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengabarkan bahwa sang suami Tyson Lynch belum lama ini menjalani operasi pengangkatan tumor jinak di bagian kepalanya. 

Diakui Melaney, ini merupakan pertama kali Tyson Lynch masuk hingga harus dirawat di rumah sakit selama 14 tahun tinggal di Indonesia. 

"Tyson 14 tahun di Indonesia puji Tuhan, alhamdulillah, baru sekali masuk rumah sakit opname," kata Melaney Ricardo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch
Melaney Ricardo dan Tyson Lynch

Pasalnya, selama ini pria blasteran Australia itu menerapkan gaya hidup sehat mulai dari olahraga hingga jam tidur yang cukup.

"Karena Tyson itu hidupnya bisa dikatakan sehat banget. Olahraga, orangnya nggak gampang stres. Istirahatnya juga cukup tidur tuh dia jam 10, karena kan dia pagi sudah harus kerja," jelas Melaney Ricardo.

Oleh sebab itu, Tyson Lynch sempat merasa takut saat hendak menjalani operasi.

"Iya, ada takutnya," ungkap Melaney Ricardo. 

Sebagai seorang istri, Melaney Ricardo turut menguatkan sang suami. Terlebih sebelumnya Melaney Ricardo sempat menjalani operasi pengangkatan rahim. 

"Tapi kan aku pernah operasi lebih besar, angkat rahim, jadi aku bilang sama dia, pas masuk tuh, ruang operasi kan dingin banget, dia deg-degan, aku bilang 'karena kan harus steril jadi dingin banget'," tutur Melaney Ricardo.

 

