Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala

JAKARTA - Melaney Ricardo mengungkapkan bahwa suaminya, Tyson Lynch, baru saja menjalani operasi di bagian kepala lantaran khawatir mengidap kanker atau tumor ganas. Diketahui, Tyson menjalani operasi pengangkatan benjolan di kepala bagian kanan, tepatnya pada minggu lalu.

Usai menjalani operasi, ibu dua anak ini pun mengungkapkan kondisi sang suami. Termasuk sejak kapan benjolan tersebut muncul di kepala sang suami.



"Benjolan ini sudah 2 tahun ada di kepala Tyson dan kelihatan karena dia botak kan, nggak ada rambutnya, jadi akhirnya kayaknya semakin membesar dan agak memerah," ujar Melaney Ricardo baru-baru ini.

Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala (Foto: Instagram/melaney_ricardo)

Lantaran ukurannya semakin membesar dan memerah, Melaney pun setuju jika suaminya menjalani operasi pengangkatan. Apalagi keluarga Tyson memiliki riwayat penyakit kanker.



"Karena historical kakaknya, dan mamanya ada cancer, jadi kita tuh berjaga-jaga dan memutuskan untuk diangkat," bebernya.