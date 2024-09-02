Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |20:45 WIB
Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala
Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala (Foto: Instagram/melaney_ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengungkapkan bahwa suaminya, Tyson Lynch, baru saja menjalani operasi di bagian kepala lantaran khawatir mengidap kanker atau tumor ganas. Diketahui, Tyson menjalani operasi pengangkatan benjolan di kepala bagian kanan, tepatnya pada minggu lalu.

Usai menjalani operasi, ibu dua anak ini pun mengungkapkan kondisi sang suami. Termasuk sejak kapan benjolan tersebut muncul di kepala sang suami.


"Benjolan ini sudah 2 tahun ada di kepala Tyson dan kelihatan karena dia botak kan, nggak ada rambutnya, jadi akhirnya kayaknya semakin membesar dan agak memerah," ujar Melaney Ricardo baru-baru ini.

Melaney Ricardo dan Tyson Lynch
Khawatir Kanker, Suami Melaney Ricardo Jalani Operasi Pengangkatan Benjolan di Kepala (Foto: Instagram/melaney_ricardo)

Lantaran ukurannya semakin membesar dan memerah, Melaney pun setuju jika suaminya menjalani operasi pengangkatan. Apalagi keluarga Tyson memiliki riwayat penyakit kanker.


"Karena historical kakaknya, dan mamanya ada cancer, jadi kita tuh berjaga-jaga dan memutuskan untuk diangkat," bebernya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062066/melaney_ricardo-XfVb_large.jpg
Mata Melaney Ricardo Berkaca-kaca Usai Dengar Makna Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058591/melaney_ricardo-GN1d_large.jpg
Tyson Lynch Akui Takut Jalani Operasi Pengangkatan Tumor Jinak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/612/2945003/intip-keseruan-keluarga-melaney-ricardo-lakukan-foam-party-di-bali-wcuE8mmwfS.jpg
Intip Keseruan Keluarga Melaney Ricardo Lakukan Foam Party di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/611/2917786/pasca-tanam-benang-dan-filler-melaney-ricardo-akui-tergoda-ingin-oplas-mwNipu8cQt.jpg
Pasca Tanam Benang dan Filler, Melaney Ricardo Akui Tergoda Ingin Oplas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/02/194/2622475/melaney-ricardo-pose-pakai-tanktop-crop-hijau-body-goals-bikin-netizen-salfok-hsWyzOZgPq.jpg
Melaney Ricardo Pose Pakai Tanktop Crop Hijau, Body Goals Bikin Netizen Salfok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/16/194/2278462/potret-cantik-melaney-ricardo-pakai-outfit-rp1-miliar-di-pasar-xJA5jCqY0W.jpg
Potret Cantik Melaney Ricardo Pakai Outfit Rp1 Miliar di Pasar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement