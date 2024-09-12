Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mata Melaney Ricardo Berkaca-kaca Usai Dengar Makna Alquran

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:16 WIB
Mata Melaney Ricardo Berkaca-kaca Usai Dengar Makna Alquran
Mata Melaney Ricardo Berkaca-kaca Usai Dengar Makna Alquran (Foto: IG Melaney)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo mengaku terenyuh mendengar kisah perjalanan Fitri Tropica berhijrah. Istri Tyson James Lynch tersebut bahkan sempat berkaca-kaca mendengar penjelasan Fitrop.

Mulanya, Melaney menanyakan alasan Fitri Tropica memilih berhijab. Kata Fitri, hijab merupakan langkah awal ketika seseorang ingin berhijrah alias memperdalam agama.

Fitri lalu mengakui jika dirinya mendapat hidayah setelah mempelajari sejumlah arti dari ayat Alquran hingga bacaan salat.

Melaney Ricardo dan Fitri Tropica. (Foto: YouTube Melaney Ricardo)
Melaney Ricardo dan Fitri Tropica. (Foto: YouTube Melaney Ricardo)

"Misalkan nih ya, ada bacaan duduk diantara dua sujud, setiap hari tuh kita diminta untuk 'Ya Allah sayangi aku, cintai aku, lindungi aku, maafkan aku' kayak setiap hari kita (tersentuh)," kata Fitri Tropica dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis (12/9/2024).

Mendengar hal itu, mata Melaney langsung berkaca-kaca lantaran terharu. Bahkan, Melaney sangat terpukau melihat keromantisan Tuhan dalam ayat-ayat-Nya.

"Jadi sedih juga nih, padahal aku beda keyakinan nih, jangan sampai gue pindah nih," ujar Melaney lalu tertawa.

"Itu manis banget Fit, surat apa itu? Oh bacaan salat," tambahnya.

Fitri lalu memberikan contoh lain kepada Melaney Ricardo. Kali ini, dia mengutip sebuah surah yang membahas perihal Pertolongan Allah SWT kepada hambanya.

 

Halaman:
1 2
