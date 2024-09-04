Vidi Aldiano Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat, Cari Musisi Tangguh Bermental Baja

JAKARTA - Vidi Aldiano kembali dipercaya menjadi juri untuk menemukan talenta-talenta berbakat di dunia musik yang selama ini digelutinya. Kali ini, Vidi Aldiano bersama sahabatnya, Isyana Sarasvati, akan menjadi juri ajang pencarian bakat Pucuk Cool Jam 2024.

Mengusung tema “Bawa Mimpimu Sampai ke Pucuk!”, Pucuk Cool Jam 2024 mengajak pelajar SMA dan SMK sederajat di seluruh Indonesia untuk berani bermimpi besar, mengekspresikan diri, mengasah kreativitas, dan menampilkan kemampuan terbaik mereka.

Lantas, musisi seperti apa yang dicari oleh seorang Vidi Aldiano untuk meraih titel juara?

Tentu Vidi Aldiano dan Isyana Sarasvati ingin menemukan musisi dengan kualitas bermusiknya yang mumpuni. Tapi selain itu, suami Sheila Dara ini menekankan bahwa dirinya juga mencari musisi muda berbakat yang memiliki karakter kuat sehingga ketika membawakan lagu milik orang lain, dia tetap menjadi dirinya sendiri.

"Musikalitas sudah pasti, tapi aku melihat secara karakter. Karena di era digital ini, saingannya secara global. Tantangannya nggak cuma cover, tapi punya karakter, menjadi diri mereka sendiri. Aku mencari orisinalitas, mereka cover tapi tidak pek ketiplek dengan original karyanya," ujar Vidi Aldiano dalam acara konferensi pers Pucuk Cool Jam 2024 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Selain itu, Vidi juga ingin menemukan sosok musisi yang tahan banting dan bermental baja. Sehingga dia mampu untuk bersaing di bukan hanya di kompetisinya melainkan juga di dunia musik tanah air dengan persaingan yang begitu ketat. Nyalinya tidak ciut ketika harus bersaing dengan para musisi berkualitas lainnya.

"Yang harus disiapin mental sih sebenarnya karena kalau bakat bisa diasah tiap hari, kadang-kadang anak muda kalahnya disitu di kompetisi sebesar ini. Karena aku pernah merasakan seperti mereka juga, melihat persaingan kok kayaknya bagus-bagus banget dan kadang-kadang itu yang bikin gak fokus untuk karya kita sendiri," ungkapnya.