Vidi Aldiano Tampil Memukau di Upacara 17 Agustus Istana Negara Jakarta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |10:07 WIB
Vidi Aldiano Tampil Memukau di Upacara 17 Agustus Istana Negara Jakarta
Vidi Aldiano Tampil Memukau di Upacara 17 Agustus Istana Negara Jakarta (foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano jadi salah satu pengisi acara di upacara 17 Agustus di Istana Negara, Jakarta. Vidi tampil spesial pagi ini dan membawakan lagu Zamrud Khatulistiwa.

Vidi tampil memukau di tengah pelataran Istana Negara. Pelantun Nuansa Bening ini juga tampil memesona dengan outfit sentuhan nusantara yang kental. Vidi terlihat mengenakan stelan jas berwarna krem dengan sentuhan kain batik yang melintang dari bagian tangan hingga kakinya.

Dengan penuh semangat, Vidi menyanyikan lagu nusantara ini di tengah cuaca Jakarta yang cerah. Bersama para penari tradisional, Vidi turut menikmati penampilannya di tengah Istana Negara ini.

Vidi Aldiano Tampil Memukau di Upacara 17 Agustus Istana Negara Jakarta
Vidi Aldiano Tampil Memukau di Upacara 17 Agustus Istana Negara Jakarta

Tak hanya bernyanyi, pria 34 tahun itu juga asyik mengikuti tarian tradisional yang turut ditampilkan mengiringi suara merdunya. Nampak Vidi sempat mengikuti tarian kecak dan mengundang decak kagum para hadirin.

