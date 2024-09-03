Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Adik Ayu Ting Ting Pecah saat Tuang ASI ke Makam Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |14:35 WIB
Tangis Adik Ayu Ting Ting Pecah saat Tuang ASI ke Makam Anak
Tangis Adik Ayu Ting Ting Pecah saat Tuang ASI ke Makam Anak (Foto: Instagram/ayutingting92)
JAKARTA - Kesedihan masih menyelimuti hati Assyifa Nuraini dan keluarga usai ditinggal untuk selama-lamanya oleh sang putra, Rayaz Zoltan Fachrizal, yang baru saja berusia dua bulan. Bahkan adik dari pedangdut Ayu Ting Ting itu tampak tidak bisa menahan air matanya ketika kembali berkunjung ke makam sang putra yang meninggal pada Sabtu, 31 Agustus kemarin.

Melalui video yang beredar, Syifa terlihat mengunjungi makam baby Zoltan bersama suami dan juga keluarganya. Di kesempatan itu, Syifa tampak menuangkan ASI ke makan putranya.

Tangis Syifa pun tampak sangat sulit sekali untuk dibendung. Bahkan, dia terlihat begitu kehilangan sosok anak keduanya itu.

Syifa adik Ayu Ting Ting
Tangis Adik Ayu Ting Ting Pecah saat Tuang ASI ke Makam Anak (Foto: Instagram/rumpi_gosip)


Sebagaimana diketahui, baby Zoltan meninggal dunia pada Sabtu, 31 Agustus 2024. Sebelum meninggal dunia, baby Zoltan sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut Ayu Ting Ting selaku kakak dari Syifa, keponakannya itu sempat mengalami muntah dan diare. Bahkan baby Zoltan diduga meninggal dunia lantaran mengalami dehidrasi, akibat banyaknya cairan yang keluar lewat muntah dan diare.

Melihat video Syifa menuangkan ASI ke makam putranya dan kesulitan menahan kesedihannya, netizen pun ikut merasa pilu. Mereka bahkan terlihat menuliskan doa terbaik untuk istri Nanda Fachrizal itu.

"Ya Allah, pasti nyesek banget ya, saat ASI nya msh bnyk keluar, yg hrs nya nerima ASI udh ga ada , kl nanti msh bnyk, ksh ke bank ASI aja syifa, bnyk bayi yg membutuhkan ASI," kata lamor***.

 

