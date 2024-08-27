Al, El dan Dul Disebut akan Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani: Beda Bulan Aja

Al, El dan Dul Disebut akan Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani: Beda Bulan Aja (foto: Instagram/elelrumi)

JAKARTA - Ahmad Dhani mengatakan bahwa ketiga putranya akan segera menikah. Menariknya, pesta pernikahan Al, El dan Dul akan digelar tahun depan dan hanya berbeda bulan.

Sebagai ayah, Dhani tampaknya cukup bahagia mengetahui jika ketiga putranya, Al, El dan Dul kini sudah memiliki kekasih. Seiring dengan usia mereka yang semakin bertambah, pentolan band Dewa 19 ini tentunya ingin bisa mendampingi ketiganya untuk meminang sang pujaan hati.

Menariknya, Dhani mulai gembar gembor jika ketiga putranya akan menikah di tahun depan. Bahkan hal itu disampaikan langsung olehnya saat hadir di acara ulang tahun sang istri, Mulan Jameela dan Dul.

Al, El dan Dul Disebut akan Menikah Tahun Depan, Ahmad Dhani: Beda Bulan Aja (foto: Instagram/elelrumi)

Diketahui, ketiga calon menantu Dhani, yakni Alyssa Daguise, Syifa Hadju dan Tissa Biani, terlihat ikut hadir di acara tersebut. Kehadiran mereka tentunya mengundang banyak tanya dibenak rekan-rekan Dhani yang hadir, terutama soal kapan rencana pernikahan berlangsung.

"Tiga-tiganya tahun depan semua, beda bulan aja," kata Ahmad Dhani dalam YouTube AHMAD DHANI DALAM BERITA.