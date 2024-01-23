Dukungan Maia Estianty untuk Al El Dul yang Makin Bersinar di Dunia Hiburan

JAKARTA - Maia Estianty mengungkap kebahagiaannya melihat ketiga putranya, Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani terus berkarya sesuai dengan bakat dan keinginannya masing-masing. Ketiganya pun sama-sama terjun ke dunia hiburan meski dengan bidang yang berbeda.

Al Ghazali kini semakin mengukuhkan namanya di dunia seni peran dengan dipercaya menjadi peran utama dalam beberapa series yang dibintanginya. El Rumi yang semula fokus berbisnis, kerap wara-wiri di layar kaca dan dinilai pintar melucu oleh netizen sehingga penampilannya begitu menghibur.

Sementara Dul Jaelani nampaknya mewarisi darah musisi dari ibu dan ayahnya, Maia Estianty dan Ahmad Dhani sehingga dirinya fokus berkarir di dunia musik.

Maia memang tak pernah memaksakan anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. Dia akan selalu mendukung pekerjaan apapun yang diambil oleh Al, El, dan Dul asalkan mereka fokus dan serius untuk menggelutinya.

"Setiap anak punya bakatnya masing-masing, Al bisa akting, El Rumi itu di bisnis kemudian sekarang dilatih buat ngelawak ya kan terus Dul di musik. Jadi buat aku apapun jalan yang diambil anak-anak yang penting mereka bekerja dengan halal, bekerja keras, pasti ada rejekinya asal jangan males," ujar Maia Estianty saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024).

Maia percaya akan pilihan anak-anaknya termasuk soal profesinya. Yang terpenting baginya, ketiga anaknya selalu bekerja secara maksimal.

"Kalau aku sebagai orangtua sih mau lewat jalur apapun dia bekerja yang penting dia mau fokus, dia mau bekerja keras aku rasa pasti ada uangnya," ungkapnya.

Maia Estianty pun berusaha menyempatkan waktu untuk menghadiri acara anak-anaknya ketika bekerja sebagai bentuk dukungannya.

