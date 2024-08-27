Ji Chang Wook Akui Senang Keinginannya ke Bali Bisa Terwujud

JAKARTA - Aktor tampan Korea Selatan Ji Chang Wook mengungkapkan kekagumannya pada Indonesia. Hal itu dia sampaikan saat menggelar fan meeting eksklusif di Main Atrium Central Park Mall, Selasa (27/8/2024).

Belum lama ini, aktor tersebut pergi healing ke dua destinasi wisata unggulan Indonesia, yakni Labuan Bajo dan Bali. Aktor 37 tahun ini mengatakan dirinya merasa senang karena keinginannya ke Bali bisa terwujud.

“Saya dari dulu memang memiliki keinginan liburan ke Bali. Berkat Traveloka saya bisa ke Bali,” ujar Ji Chang Wook dalam acara fan meeting, Selasa (27/8/2024).

Ji Chang Wook pun memberikan rekomendasi para penggemarnya untuk pergi berlibur di Indonesia.

“Kalau saya rekomendasikan Labuan Bajo, karena karena Labuan Bajo luar biasa,” tuturnya