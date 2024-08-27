Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesona Ji Chang Wook saat Gelar Fan Meeting di Jakarta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |22:38 WIB
Pesona Ji Chang Wook saat Gelar Fan Meeting di Jakarta
Pesona Ji Chang Wook saat Gelar Fan Meeting di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor tampan asal Korea Selatan, Ji Chang Wook menggelar fan meeting intimate di Main Atrium Central Park Mall, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dari pantauan Okezone, acara dimulai pukul 19.00 WIB. Namun para penggemar sudah mulai memadati area penggemar sejak pukul 16.00 WIB. 

Para pengunjung nampak membawa atribut dengan tema Ji Chang Wook, mulai dari kipas, bando, hingga stiker. 

Pesona Ji Chang Wook Saat Gelar Fan Meeting di Jakarta
Pesona Ji Chang Wook Saat Gelar Fan Meeting di Jakarta

Tepat pukul 19.00 WIB, pengunjung sudah gelisah tak sabar menunggu idolanya. Setiap ada lift yang turun ke bawah, mereka teriak histeris karena menyangka itu adalah sang aktor.

Tak lama Ji Chang Wook muncul, area Main Atrium pun dipenuhi dengan suara teriakan para penggemar. 

“Saya Ji Chang Wook, senang bertemu dengan Anda semua,” ujar pemain drama Korea Welcome to Samdal-ri itu menyapa penggemar. 

Di acara fan meeting ini, pesona Ji Chang Wook begitu memikat. Dia memakai kemeja light blue dipadukan dengan celana putih, dan belt hitam.

Dia menambahkan kacamata yang menambah ketampanannya. Sementara itu Ji Chang Wook menata rambutnya dengan gaya bowl hair cut.

 

Halaman:
1 2
