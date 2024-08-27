Advertisement
HOT GOSSIP

Tips Pindah Rumah di Jepang Versi Diera Nathania

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:22 WIB
Tips Pindah Rumah di Jepang Versi Diera Nathania
Tips Pindah Rumah di Jepang Versi Diera Nathania. (Foto: Instagram/@dieranathania)
JAKARTA - Selama 9 tahun hidup di Jepang, Diera Nathania ternyata sudah enam kali pindah rumah. Sepanjang itu, dia mengaku, ada sederet pengalaman menarik yang dikoleksinya selama tinggal di Negeri Sakura tersebut.

Dalam konten YouTube terbarunya, Diera mengaku antusias dengan rumah barunya yang memiliki halaman luas. Dengan begitu, dia dan suami bisa menyalurkan hobi mereka berkebun. 

Tips Diera Nathania Pindah Rumah di Jepang. (Foto: Instagram/@dieranathania)
Tips Diera Nathania Pindah Rumah di Jepang. (Foto: Instagram/@dieranathania)

Sang YouTube mengaku, tak masalah jika harus hidup berpindah-pindah. Dia menekankan, pentingnya pasangan muda untuk menyewa terlebih dahulu, sebelum akhirnya memutuskan membeli rumah. 

Dengan begitu, pasangan muda memiliki keleluasan dalam memilih tempat tinggal sesuai kebutuhan dan minat mereka. Alih-alih membeli perabotan berukuran besar, Diera dan suami memilih barang multifungsi yang bisa dibongkar pasang. 

Pengalaman dan tips Diera Nathania pindah rumah di luar negeri, bisa Anda tonton melalui channel YouTube @Dieranathania. Tak hanya itu, konten-kontennya pun bisa menjadi ide dan pegangan untuk Anda yang berminat tinggal di Jepang.*

(SIS)

