Kesepian, Awal Mula Diera Nathania Jadi Content Creator di YouTube

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |20:15 WIB
JAKARTA - Diera Nathania aktif membagikan kisah dan pengalaman hidupnya tinggal di Jepang. Berbagai kontennya menjadi daya tarik tersendiri bagi 775.000 subscribers yang mengikuti channel YouTube miliknya.  

"Aku menggarap semua konten dalam bahasa Indonesia. Tidak mudah untuk bisa punya tim untuk mengelola channel ini, karena itu hampir semuanya aku lakukan sendiri. Dari script writing hingga upload konten," katanya.

Diera Nathania berharap, konten yang dihasilkannya bisa bermanfaat bagi subscribernya. "Aku mulai bikin YouTube karena merasa kesepian di Jepang. Berkat orang-orang yang menonton kontenku, aku bisa merasa terhibur," ujarnya.

Karena itu, Diera berharap, orang-orang yang menonton karyanya bisa merasa terhibur dan tidak merasa kesepian seperti yang dirasakannya. Dia berharap, channel YouTube miliknya bisa terus berkembang hingga mencapai 1 juta subscribers

"Aku sangat berterima kasih, berkat teman-teman aku bisa mencapai titik ini. Mungkin, 7 tahun lalu, aku tidak pernah berpikir bisa mencapai 700.000 subscriber seperti sekarang. Mohon maaf apabila aku ada salah kata. Kalian memberi aku semangat setiap hari," ujarnya.*

