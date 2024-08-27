Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketika Hard Gumay Bongkar Kehidupannya pada Robby Purba

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |16:53 WIB
Ketika Hard Gumay Bongkar Kehidupannya pada Robby Purba
Hard Gumay Bongkar Kehidupannya pada Robby Purba. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Robby Purba kembali aktif di YouTube, setelah nyaris 2 tahun vakum membuat konten. Sebagai penanda comeback, presenter berdarah Batak itu membuat konten bareng paranormal terkenal, Hard Gumay

Dalam konten tersebut, Robby menggali sisi lain seorang Hard Gumay. Tak hanya soal kemampuannya menerawang sesuatu, namun juga pengalaman spiritual serta turun naik kehidupannya.

Kepada Robby Purba, Gumay sekaligus meluruskan salah satu ramalannya tentang artis ‘R’ yang sempat viral beberapa waktu lalu. Bahkan, ramalan itu sempat memicu perseteruan antara dirinya dengan seorang aktor.

Hard Gumay Bongkar Kehidupannya pada Robby Purba. (Foto: MNC Media)
Hard Gumay Bongkar Kehidupannya pada Robby Purba. (Foto: MNC Media)

Hard Gumay mengungkapkan, sosok artis inisial ‘R’ yang diramalnya itu sebenarnya adalah Robby Purba, bukan figur yang ramai dibicarakan netizen. Imbas ramalannya, dia kerap menerima kritik dan dicap ‘peramal sampah’ karena dianggap melakukan praktik musyrik.

Meski bisa memprediksi masa depan, namun Hard Gumay menegaskan, dirinya memiliki ketetapan hati yang sangat kuat kepada Tuhan. Dia juga tidak menggunakan kemampuannya untuk ilmu hitam dan enggan memberikan ‘benda’ untuk pegangan kliennya.

Halaman:
1 2
