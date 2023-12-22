Mengenal Asya, Penyanyi Cantik Putri Sambung Hesti Purwadinata

JAKARTA - Asya mengikuti jejak sang ibu sambung Hesti Purwadinata terjun ke dunia hiburan. Berbeda dengan orangtuanya, Asya lebih memilih untuk menggeluti dunia tarik suara.

Pemilik nama asli Athaya Alysha ini diketahui sudah menyukai dunia musik sejak kecil. Dia bahkan sempat mengikuti paduan suara di sekolahnya. Kini, penyanyi 21 tahun itu siap memanaskan persaingan di industri musik dengan merilis karya debutnya.

Di bawah naungan Taulany Music, Asya merilis single debutnya Bahagiaku. Lagu tersebut, menurut dia, terinspirasi dari kisah pribadinya yang mengagumi seseorang dari jauh. Orang itu adalah V BTS.

Asya mengaku, penggarapan lagu debutnya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, 3 tahun. Lalu apa yang membuat proses penggarapan lagu Bahagiaku tersebut begitu lama? Dan apa harapan Asya atas karya debutnya tersebut?

