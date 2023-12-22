Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mengenal Asya, Penyanyi Cantik Putri Sambung Hesti Purwadinata

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:00 WIB
Mengenal Asya, Penyanyi Cantik Putri Sambung Hesti Purwadinata
Mengenal Asya, putri sambung Hesti Purwadinata. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asya mengikuti jejak sang ibu sambung Hesti Purwadinata terjun ke dunia hiburan. Berbeda dengan orangtuanya, Asya lebih memilih untuk menggeluti dunia tarik suara. 

Pemilik nama asli Athaya Alysha ini diketahui sudah menyukai dunia musik sejak kecil. Dia bahkan sempat mengikuti paduan suara di sekolahnya. Kini, penyanyi 21 tahun itu siap memanaskan persaingan di industri musik dengan merilis karya debutnya. 

Di bawah naungan Taulany Music, Asya merilis single debutnya Bahagiaku. Lagu tersebut, menurut dia, terinspirasi dari kisah pribadinya yang mengagumi seseorang dari jauh. Orang itu adalah V BTS

Asya mengaku, penggarapan lagu debutnya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, 3 tahun. Lalu apa yang membuat proses penggarapan lagu Bahagiaku tersebut begitu lama? Dan apa harapan Asya atas karya debutnya tersebut? 

Mengenal Asya, putri sambung Hesti Purwadinata. (Foto: RCTI+)

Dengarkan wawancara lengkap Live Podcast Musikaligus EPS.66 Bahagianya Asya Punya Single Pertama pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, hanya di Audio+

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement