Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah

JAKARTA - Mieke Amalia ikut bahagia di pernikahan anak sambungnya, Azzahra Nabila Sudiro yang berlangsung hari ini, Minggu (25/8/2024). Bahkan Mieke pun berharap agar Nabila Sudiro dan suaminya, Muhammad Ivan Lubis, tidak akan menunda untuk memiliki momongan setelah resmi menjadi pasangan suami istri.



Hal itu diungkapkan oleh Mieke saat ditemui di lokasi pernikahan anaknya, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024). Bahkan istri Tora Sudiro itu bersyukur jika Nabila Sudiro bisa segera dikaruniai momongan tak lama setelah menikah.



"Kalau untuk calon cucu mudah mudahan gak ditunda tunda ya," ujar Mieke Amalia .

Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah (Foto: Instagram)



"Kalau bisa cepat alhamdulillah," harapnya.

Mieke sendiri mengaku cukup siap untuk menjadi seorang nenek.



"Siap," aku Mieke Amalia.



Tora Sudiro yang berdiri di sampingnya langsung melempar candaan.



"Kalau tiba tiba tahun depan (Nabila) udah langsung punya anak, berarti aku bangun tidur lihat nenek nenek waduh," seru Tora Sudiro.