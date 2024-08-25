Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |21:45 WIB
Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah
Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah (Foto: Instagram/mieke_amalia)
A
A
A

JAKARTA - Mieke Amalia ikut bahagia di pernikahan anak sambungnya, Azzahra Nabila Sudiro yang berlangsung hari ini, Minggu (25/8/2024). Bahkan Mieke pun berharap agar Nabila Sudiro dan suaminya, Muhammad Ivan Lubis, tidak akan menunda untuk memiliki momongan setelah resmi menjadi pasangan suami istri.


Hal itu diungkapkan oleh Mieke saat ditemui di lokasi pernikahan anaknya, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (25/8/2024). Bahkan istri Tora Sudiro itu bersyukur jika Nabila Sudiro bisa segera dikaruniai momongan tak lama setelah menikah.


"Kalau untuk calon cucu mudah mudahan gak ditunda tunda ya," ujar Mieke Amalia .

Anak Tora Sudiro Menikah
Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah (Foto: Instagram)


"Kalau bisa cepat alhamdulillah," harapnya.

Mieke sendiri mengaku cukup siap untuk menjadi seorang nenek.

"Siap," aku Mieke Amalia.

Tora Sudiro yang berdiri di sampingnya langsung melempar candaan.

"Kalau tiba tiba tahun depan (Nabila) udah langsung punya anak, berarti aku bangun tidur lihat nenek nenek waduh," seru Tora Sudiro.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958419/alasan-mieke-amalia-tak-pernah-absen-dampingi-putrinya-manggung-9pnHqTUbqL.jpg
Alasan Mieke Amalia Tak Pernah Absen Dampingi Putrinya Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/33/2958255/dukung-jenaka-jadi-penyanyi-mieke-amalia-masih-utamakan-pendidikan-wbfmGi4eE0.jpg
Dukung Jenaka Jadi Penyanyi, Mieke Amalia Masih Utamakan Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/33/2834538/mieke-amalia-tora-sudiro-belum-izinkan-jenaka-terjun-ke-dunia-akting-kenapa-o7VFpgjSqg.jpg
Mieke Amalia-Tora Sudiro Belum Izinkan Jenaka Terjun ke Dunia Akting, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/33/2834166/punya-5-anak-perempuan-mieke-amalia-dan-tora-sudiro-pilih-jadi-orangtua-yang-santai-oeeAfJ8Frt.jpg
Punya 5 Anak Perempuan, Mieke Amalia dan Tora Sudiro Pilih Jadi Orangtua yang Santai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/33/2833973/14-tahun-menikah-mieke-amalia-sulit-beberkan-tips-keharmonisan-rumah-tangga-RlYuxD00EK.jpg
14 Tahun Menikah, Mieke Amalia Sulit Beberkan Tips Keharmonisan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/33/2298294/pernah-selingkuh-mieke-amalia-cinta-di-saat-tidak-tepat-z3f1DnupE0.jpg
Pernah Selingkuh, Mieke Amalia: Cinta di Saat Tidak Tepat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement