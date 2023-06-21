Mieke Amalia-Tora Sudiro Belum Izinkan Jenaka Terjun ke Dunia Akting, Kenapa?

JAKARTA - Artis sekaligus model Mieke Amalia mengaku bahwa dirinya dan sang suami, Tora Sudiro belum mengizinkan salah satu anaknya terjun ke dunia akting.

Sebab untuk terjun ke dunia akting membutuhkan banyak waktu luang. Sementara anak bungsu mereka, Jenaka dirasa masih belum cocok.

"Kalau Jenaka belum berakting krn buat saya sinetron stripping nakan waktunya banyak," ujar Mieke Amalia saat ditemui di kawasan, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Mieke menjelaskan bahwa sebagian orangtua, ia menginginkan anaknya untuk fokus mengenyam pendidikan terlebih dahulu.

"Jadi anak saya biar fokus sekolah dulu," jas Mieke Amalia.

Namun Mieke dan Tora Sudiro membebaskan kelima anaknya untuk menggeluti hal yang sukai.