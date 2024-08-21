Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:05 WIB
Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak
Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mieke Amalia mengaku tidak masalah melihat Tora Sudiro bersanding dengan mantan istrinya, Anggraini Kadiman di pernikahan anak pertama mereka, Azzahra Nabila Sudiro.

Perempuan yang akrab disapa Nabila Sudiro itu akan menikah dengan Muhammad Ivan Lubis pada Agustus 2024. Jelang menikah, Nabila Sudiro juga telah menjalani prosesi pengajian yang dihadiri oleh keluarga.

Menurutnya, memang sudah seharusnya Tora Sudiro dan Anggraini Kadimam yang berada di atas pelaminan bersama anak kandung mereka.

Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak
Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak

"Iya bukannya disuruh emang udah sewajarnya harusnya begitu, itu mah nggak perlu pakai disuruh, emang harus begitu," kata Mieke Amalia di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024). 

Mieke Amalia juga menegaskan bahwa selama kedua orang tuanya masih lengkap, memang seharusnya orang tua kandung yang mendampingi anak ketika menikah.

"Ya nggak dong kalau ada bapak ibunya ya harus bapak ibunya," tegas Mieke Amalia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/629/3186728//gary_iskak-3aQo_large.jpg
Sebelum Kecelakaan Maut, Gary Iskak Gunakan Baju Serba Hitam di Acara Sekolah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186723//raisa-RqUr_large.jpg
Kilas Balik, Ibunda Raisa Menangis Saat Dibuatkan dan Dinyanyikan 'Lagu Untukmu'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186536//inara-OUNk_large.jpg
Kronologi dan Alasan Inara Rusli Mau Menikah Siri dengan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186058//donnie_eks_ada_band-hq2j_large.JPG
Donnie Sibarani eks Ada Band Muncul di Panggung, Penampilannya Bikin Salfok Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/194/3186026//marsha_arua-4Su3_large.jpg
5 Potret Cantik Marsha Aruan, Mantan Pacar El Rumi yang Kini Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement