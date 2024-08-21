Mieke Amalia Santai Tora Sudiro Bersanding dengan Mantan Istri di Nikahan Anak

(Foto: ist)

JAKARTA - Mieke Amalia mengaku tidak masalah melihat Tora Sudiro bersanding dengan mantan istrinya, Anggraini Kadiman di pernikahan anak pertama mereka, Azzahra Nabila Sudiro.

Perempuan yang akrab disapa Nabila Sudiro itu akan menikah dengan Muhammad Ivan Lubis pada Agustus 2024. Jelang menikah, Nabila Sudiro juga telah menjalani prosesi pengajian yang dihadiri oleh keluarga.

Menurutnya, memang sudah seharusnya Tora Sudiro dan Anggraini Kadimam yang berada di atas pelaminan bersama anak kandung mereka.

"Iya bukannya disuruh emang udah sewajarnya harusnya begitu, itu mah nggak perlu pakai disuruh, emang harus begitu," kata Mieke Amalia di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Mieke Amalia juga menegaskan bahwa selama kedua orang tuanya masih lengkap, memang seharusnya orang tua kandung yang mendampingi anak ketika menikah.

"Ya nggak dong kalau ada bapak ibunya ya harus bapak ibunya," tegas Mieke Amalia.