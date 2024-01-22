Alasan Mieke Amalia Tak Pernah Absen Dampingi Putrinya Manggung

JAKARTA - Jenaka Mahila Sudiro mengikuti jejak kedua orangtuanya, Mieke Amalia dan Tora Sudiro untuk terjun ke dunia hiburan Tanah Air. Jika kedua orangtuanya terjun ke dunia akting, Jenaka justru memilih untuk menjadi penyanyi.

Sebagai ibu, Mieke Amalia pun selalu berusaha untuk mendampingi putrinya saat manggung. Bukan tanpa sebab, pasalnya Mieke jauh lebih tahu asam garam dunia hiburan.

Bahkan, ia tidak ingin jika kelak anaknya terjerumus pada pergaulan bebas karena kelalaiannya sebagai orangtua.

"Sebisa mungkin selalu nemenin. Mungkin pas lagi nggak ada apa-apa pasti nemenin. Biasanya sama mas Tora juga, tapi dia lagi ada syutingan dulu jadi kan nggak bisa nemenin," kata Mieke Amalia saat ditemui di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat belum lama ini.

Mieke Amalia ungkap alasan tak pernah absen temani putrinya manggung (Foto: Instagram/jenaka_mahila)





"Nggaklah (dilepasin) masih umur segini masih dipantau terus nggak boleh lolos," sambungnya.

Meski demikian, Jenaka dan orangtuanya punya komitmen khusus terkait jadwal manggung. Dia hanya diizinkan manggung saat akhir pekan atau libur sekolah.

"Kita komitmennya emang udah gitu kalau misalnya ada kegiatan ya pulang sekolah atau weekend. Udah nggak mau bolos juga sekarang anaknya," tutur Mieke.

Bagi Mieke, pendidikan Jenaka jauh lebih penting dibandingkan karier. Selain itu, menurutnya apa yang dilakukan Jenaka di dunia musik saat ini baru merupakan langkah awal sehingga ia masih harus belajar banyak hal.