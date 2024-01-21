Dukung Jenaka Jadi Penyanyi, Mieke Amalia Masih Utamakan Pendidikan

JAKARTA - Tora Sudiro dan Mieke Amalia merupakan pasangan artis yang mendukung karier bermusik putri mereka, Jenaka Mahila Sudiro. Akan tetapi, Mieke menilai bahwa pendidikan sang anak hingga kini masih menjadi prioritas utama.

Mieke mengatakan minat bernyanyi Jenaka sejatinya sudah terlihat sejak dirinya masih balita. Oleh karenanya, ia memberikan dukungan pada sang putri untuk mencicipi dunia tarik suara sebagai penyanyi solo.

"Sebenarnya sih kalau dibilang masuk ke dunia entertain banget belum ya. Jenaka masih dalam tahap belajar, bahkan masih tahap awal banget. Dari kecil masih balita banget kita emang udah bisa liat dia sukanya nyanyi, makanya kita support," ujar Mieke Amalia usai menemani Jenaka manggung di Music Zone bye Okezone Radio belum lama ini.

"Kalau untuk jadi pekerjaan untuk saat ini belum dulu karena buat saya sama Tora nomor 1 sekolah," sambungnya.

Mieke Amalia dukung Jenaka jadi penyanyi (Foto: Instagram/jenaka_mahila)

Untuk mengimbangi antara pendidikan dan musik, Mieke dan Tora hanya mengizinkan Jenaka manggung saat akhir pekan.

"Kita komitmennya emang udah gitu kalau misalnya ada kegiatan ya pulang sekolah atau weekend. Udah nggak mau bolos juga sekarang anaknya," jelas Mieke.