Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Jenaka Jadi Penyanyi, Mieke Amalia Masih Utamakan Pendidikan

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |21:45 WIB
Dukung Jenaka Jadi Penyanyi, Mieke Amalia Masih Utamakan Pendidikan
Mieke Amalia dukung Jenaka jadi penyanyi (Foto: Instagram/jenaka_mahila)
A
A
A

JAKARTA - Tora Sudiro dan Mieke Amalia merupakan pasangan artis yang mendukung karier bermusik putri mereka, Jenaka Mahila Sudiro. Akan tetapi, Mieke menilai bahwa pendidikan sang anak hingga kini masih menjadi prioritas utama.

Mieke mengatakan minat bernyanyi Jenaka sejatinya sudah terlihat sejak dirinya masih balita. Oleh karenanya, ia memberikan dukungan pada sang putri untuk mencicipi dunia tarik suara sebagai penyanyi solo.

"Sebenarnya sih kalau dibilang masuk ke dunia entertain banget belum ya. Jenaka masih dalam tahap belajar, bahkan masih tahap awal banget. Dari kecil masih balita banget kita emang udah bisa liat dia sukanya nyanyi, makanya kita support," ujar Mieke Amalia usai menemani Jenaka manggung di Music Zone bye Okezone Radio belum lama ini.

"Kalau untuk jadi pekerjaan untuk saat ini belum dulu karena buat saya sama Tora nomor 1 sekolah," sambungnya.

Jenaka Mahila

Mieke Amalia dukung Jenaka jadi penyanyi (Foto: Instagram/jenaka_mahila)

Untuk mengimbangi antara pendidikan dan musik, Mieke dan Tora hanya mengizinkan Jenaka manggung saat akhir pekan.

"Kita komitmennya emang udah gitu kalau misalnya ada kegiatan ya pulang sekolah atau weekend. Udah nggak mau bolos juga sekarang anaknya," jelas Mieke.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/33/3054118/mieke_amalia-VoJ9_large.jpg
Mieke Amalia Minta Nabila Sudiro Tak Tunda Momongan setelah Resmi Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/33/2958419/alasan-mieke-amalia-tak-pernah-absen-dampingi-putrinya-manggung-9pnHqTUbqL.jpg
Alasan Mieke Amalia Tak Pernah Absen Dampingi Putrinya Manggung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/33/2834538/mieke-amalia-tora-sudiro-belum-izinkan-jenaka-terjun-ke-dunia-akting-kenapa-o7VFpgjSqg.jpg
Mieke Amalia-Tora Sudiro Belum Izinkan Jenaka Terjun ke Dunia Akting, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/33/2834166/punya-5-anak-perempuan-mieke-amalia-dan-tora-sudiro-pilih-jadi-orangtua-yang-santai-oeeAfJ8Frt.jpg
Punya 5 Anak Perempuan, Mieke Amalia dan Tora Sudiro Pilih Jadi Orangtua yang Santai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/33/2833973/14-tahun-menikah-mieke-amalia-sulit-beberkan-tips-keharmonisan-rumah-tangga-RlYuxD00EK.jpg
14 Tahun Menikah, Mieke Amalia Sulit Beberkan Tips Keharmonisan Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/33/2298294/pernah-selingkuh-mieke-amalia-cinta-di-saat-tidak-tepat-z3f1DnupE0.jpg
Pernah Selingkuh, Mieke Amalia: Cinta di Saat Tidak Tepat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement