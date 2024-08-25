Lakukan KDRT ke Istri Berulang Kali, Armor Toreador Sudah Pernah Konsultasi ke Psikolog

JAKARTA - Armor Toreador tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Cut Intan Nabila, rupanya pernah berkonsultasi ke psikolog. Hal itu rupanya diinisiasi oleh keluarga mengingat dirinya sudah berkali-kali melakukan KDRT terhadap istrinya.



Diketahui, keluarga Armor sudah mengetahui perlakuan dari bapak tiga anak itu.



"Iya, pernah. Oleh keluarga itu diberikan, diantar ke psikolog, diantar ke orang-orang pintar, dinasehati," kata Irwansyah kuasa hukum Armor Toreador, di Polres Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini.

Lakukan KDRT ke Istri Berulang Kali, Armor Toreador Sudah Pernah Konsultasi ke Psikolog (Foto: Ravie Wardani/Okezone)



Namun terkait hasilnya seperti apa, Irwansyah mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak keluarga.



"Saya belum tahu, tapi hasilnya sudah diambil kok. Hasilnya sudah diambil sama keluarga. Nah, saya belum konfirmasi lagi apa hasilnya," ungkap Irwansyah.



Irwansyah juga kurang mengetahui Armor Toreador ke psikolog pernikahan atau bukan. Yang ia tahu bahwa Armor memang pernah berkonsultasi dengan psikolog.