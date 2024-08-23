Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Lesti Kejora hingga JKT 48 feat Dipha Barus Buka Selebrasi Spektakuler RCTI 35

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:03 WIB
Lesti Kejora hingga JKT 48 feat Dipha Barus Buka Selebrasi Spektakuler RCTI 35
Lesti Kejora hingga JKT 48 feat Dipha Barus Buka Selebrasi Spektakuler RCTI 35 (FOTO: Tangkapan Layar RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka hari ulang tahun RCTI yang ke-35 tahun, RCTI mempersembahkan sebuah konser bertajuk Selebrasi Spektakuler RCTI 35. Acara ini digelar pada Jumat (23/8/2024).

JKT 48 feat Dipha Barus menjadi penampil pertama untuk membuka panggung Selebrasi Spektakuler yang tayang di RCTI pada 20.15 WIB.

Mereka membuka penampilannya dengan membawakan lagu Dialog dengan Kanari, hingga lagu-lagu andalan lainnya di antaranya Heavy Rotation.

Lesti Kejora hingga JKT 48 feat Dipha Barus Buka Selebrasi Spektakuler RCTI 35 (FOTO: Tangkapan Layar RCTI)


Di ujung penampilannya, JKT 48 tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI.

"Selamat ulang tahun RCTI," tutup JKT 48

Setelah JKT 48, Lesti Kejora mengambil alih panggung. Ia membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Bukan Cinta Biasa.

Suaranya yang lembut ditambah dengan khas cengkok dangdut nya membuat penonton di dalam studio terhipnotis.

 

