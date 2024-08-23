Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bawa Nilai Islam ke Digital, Perjalanan Inspiratif Ismail Latif Marpaung

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:10 WIB
Bawa Nilai Islam ke Digital, Perjalanan Inspiratif Ismail Latif Marpaung
Ismail Latif Marpaung seorang guru agama Islam asal Tembung Deli Serdang
JAKARTA - Ismail Latif Marpaung seorang guru agama Islam asal Tembung, Deli Serdang. Telah membuktikan bahwa seorang pendidik bisa bertransformasi menjadi kreator konten yang inspiratif. 

Sejak tahun 2023, Ismail memulai perjalanannya di dunia konten digital, terinspirasi oleh saran dari seorang teman kuliah bernama Imran Syah Lubis. Temannya, yang juga seorang kreator konten mengajaknya mencoba membuat konten sebagai pekerjaan sampingan. 

Ismail Latif Marpaung seorang guru agama Islam asal Tembung Deli Serdang
Ismail Latif Marpaung seorang guru agama Islam asal Tembung Deli Serdang

Langkah awal Ismail dalam dunia kreator konten dimulai melalui YouTube Shorts dengan akun @pakgurupai95. Dengan tekad dan keseriusan, Ismail mulai menerapkan berbagai tips yang diberikan oleh temannya. Kesempatan besar datang ketika ada acara #NgeShortsBareng di Medan. 

Berkat dorongan dari Imran, Ismail memutuskan untuk ikut acara tersebut dan bertemu dengan banyak kreator konten, termasuk beberapa figur terkenal seperti Arsyad dari Bandung. Pengalaman itu memberinya semangat dan inspirasi baru untuk lebih serius menekuni dunia konten.

