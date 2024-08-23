Perjalanan Kejutan Keluarga AlethaAbew dari Macet, Kuliner, hingga Tersesat di Sentul

JAKARTA - Keluarga kreator konten AlethaAbew kembali menghadirkan kisah seru yang menghibur para penggemarnya. Dalam konten mereka, Aletha dan Abew yang penuh keceriaan bersama orang tua mereka merencanakan perjalanan malam minggu yang seharusnya santai dan menyenangkan di kawasan Sentul.

Namun, rencana tersebut berubah menjadi petualangan yang penuh tantangan dan kejutan yang tak terduga.

Perjalanan dimulai dengan semangat tinggi, tetapi segera berubah ketika mereka terjebak dalam kemacetan panjang selama berjam-jam. Saat akhirnya tiba di Sentul, waktu sudah larut malam sehingga mereka hanya sempat menikmati kuliner lokal.

Bagian paling menarik dari kisah ini terjadi ketika mereka memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, mereka mengalami kejadian aneh yang membuat suasana menjadi tegang.

Namun, aplikasi rute yang mereka andalkan tiba-tiba mengalami masalah dan sinyal ponsel menghilang. Akibatnya, mereka terus berputar-putar di jalan yang sama seolah tersesat. Meski jalan terasa umum, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar.

Situasi ini bahkan membuat mereka bercanda tentang kemungkinan harus bermalam di dalam mobil. Dalam ketegangan tersebut, orang tua Aletha dan Abew tetap tenang dan memberikan keyakinan kepada anak-anak mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.