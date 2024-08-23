Advertisement
HUT ke-5 RCTI+, Supershow Hadirkan Hiburan Extra Bareng Artis Favorit

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:15 WIB
JAKARTA - Dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-5, RCTI+ mempersembahkan Supershow 5th Anniversary. Acara ini merupakan program spesial yang ditayangkan eksklusif di RCTI+ SuperApp pada Jumat, 23 Agustus 2024.

RCTI+ Supershow 5th Anniversary sendiri akan berkolaborasi dengan HUT RCTI 35 yang juga diselenggarakan pada hari yang sama.

RCTI+ Supershow 5th Anniversary nantinya akan mengisi jeda-jeda iklan program HUT RCTI 35, dimana para penonton setia RCTI+ dapat menyaksikannya langsung dari RCTI+ SuperApp live mulai pukul 21.00 WIB.

Dalam kesempatan ini, RCTI+ Supershow 5th Anniversary akan diramaikan bintang-bintang muda seperti Peter Holly, Kris Tomahu, Sasa dan Princessa Alicia, dimana mereka saat ini masih memiliki program reguler di RCTI+ bernama X-Ist.

Tidak ketinggalan juga empat penyanyi solo muda yang tengah naik daun, Nyoman Paul, Nabila Taqqiyah, Rony Parulian dan juga Salsabil akan turut meramaikan RCTI+ Supershow 5th Anniversary. Mereka berempat menjadi salah satu sosok yang dinanti, bisa dilihat dari komentar netizen yang meramaikan postingan di Instagram setelah mengetahui Panaroma (singkatan dari nama mereka berempat) turut mengisi acara HUT ke-5 RCTI+ ini.

“Finallyy PaNaRoMaku, rendyyyy”, ungkap akun @ade_srinadhi di Instagram.

“Alhamdulillah akhirnya lihat panaroma ku lagiiii”, tambah akun @azizah_siregar01.

Sebagai pembawa acara, Alfredo juga akan hadir memandu program yang akan menghadirkan segmen-segmen menarik antara lain, penampilan kolaborasi antara para pengisi acara hingga games-games yang siap membuat meriah suasana.

 

