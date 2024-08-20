Ada Dewa 19 hingga Ungu di Selebrasi Spektakuler RCTI 35 dan Konser I Love RCTI

JAKARTA - RCTI akan berusia 35 tahun. Untuk merayakan momen tersebut, stasiun televisi di bawah MNC Group ini akan menghadirkan panggung Selebrasi Spektakuler RCTI 35 dan konser I Love RCTI spesial untuk penonton setianya.

Rangkaian HUT RCTI ke-35 akan dibuka oleh konser I Love RCTI yang akan menghadirkan sederet band besar, seperti Ungu, Tipe-X, D'Masiv, dan Radja. Ada pula penampilan spesial Happy Asmara, Ghea Youbi, Arlida Putri, Angga Dermawan, Peter Holly, dan Kris Tomahu.

Sementara panggung Selebrasi Spektakuler RCTI 35 akan menghadirkan dua band besar, Dewa 19 dan Jamrud. Panggung ini juga akan dimeriahkan oleh Rossa, BCL, Afgan, Yura Yunita, Donne Maula, Ariel NOAH, Virzha, Lesti Kejora, JKT48, dan Dipha Barus.

Tak sampai di situ, akan ada penampilan spesial dari Ahmad Dhani, TRIAD, Vidi, Giring Ganesha, Bams, Aldi Taher, Rizky Billar, Lyodra, Tiara Andhini, Mahalini, Ziva Magnolya, Salma Salsabil, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian, Nyoman Paul, Vidi, Enzy Storia, dan Boy William.

Jadi, jangan lewatkan konser I Love RCTI yang akan digelar pada 21 Agustus 2024, pukul 21.30 WIB. Sementara Selebrasi Spektakuler RCTI 35 akan tayang pada 23 Agustus 2024, pukul 20.15 WIB.