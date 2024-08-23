Tora Sudiro Akui Siap Punya Cucu Tahun Depan

JAKARTA - Tora Sudiro dalam waktu dekat akan menikahkan putrinya, Azzahra Nabila Sudiro. Bahkan dia mengaku sudah siap untuk memiliki cucu dan menjadi seorang kakek.

Jelang acara bahagia tersebut, keluarga Tora pun sudah menggelar pengajian. Sebagai ayah, Tora pun mengaku sudah siap melepas sang putri untuk membangun rumah tangganya, mengingat hubungan Nabila dengan kekasihnya sudah 9 tahun berjalan.



"Kalau dibilang berat sih enggak juga, karena udah 9 tahun pacaran kan," ungkap Tora Sudiro, dikutip dari YouTube Cumicumi.

Tora Sudiro Akui Siap Punya Cucu Tahun Depan (Foto: Instagram)



"Jadi udah biasa juga, malah kalau enggak dikawin-kawinin malah gue bingung," lanjutnya.



Tora sendiri mengaku bahagia dengan keputusan anaknya untuk segera menikah. Lucunya, dia sudah tak sabar untuk mendapatkan seorang cucu di tahun depan.



"Akhirnya mereka sudah memberanikan diri. terus kalau gue sih ya senang-senang aja gitu, ikhlas," paparnya.



"Tahun depan dapat cucu," ucap Tora.

Diakui Tora, dia awalnya tak percaya apabila anaknya sudah siap untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan. Namun, dia menyadari bahwa usia anaknya dan merasa tak mungkin jika Nabila terus menerus ingin menikmati kehidupan ikatan pernikahan/