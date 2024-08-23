Reaksi Tengku Dewi Putri saat Dihujat Lantaran Diduga Cabut Gugatan Cerai Terhadap Andrew Andika

JAKARTA - Tengku Dewi Putri dihujat netizen gara-gara diduga mencabut gugatan cerainya terhadap Andrew Andika. Padahal, ada kesalahpahaman yang terjadi antara pihak penggugat dengan Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, Tengku Dewi Putri mengaku sama sekali tidak pernah mencabut gugatan cerainya terhadap Andrew Andika. Namun, tiba-tiba muncul amar putusan yang mengatakan bahwa Dewi sudah mencabut gugatan cerainya, sehingga perkara cerai yang diajukannya beberapa bulan lalu batal.

Dewi sendiri mengaku kaget saat mengetahui kabar soal gugatannya.

Reaksi Tengku Dewi Putri saat Dihujat Lantaran Diduga Cabut Gugatan Cerai Terhadap Andrew Andika (Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp)

"Saya kaget banget. Karena benar-benar nggak tahu. Saya bener-bener tidak ada mencabut gugatan," ujar Tengku Dewi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.



Alhasil dikarenakan banyak netizen yang percaya bahwa Tengku Dewi mencabut gugatan cerai, ia pun mendapatkan hujatan dari netizen.



"Iya aku jadinya nggak tenang juga kan. Karena sama. Belum gue di bully ya sama netizen. Jadi harus diluruskan," tegas Tengku Dewi.



Wanita yang baru melahirkan anak kedua itu sebetulnya tidak masalah dibully netizen, dengan catatan bahwa ia memang benar cabut gugatan cerai.



Akan tetapi faktanya tidak demikian. Oleh sebab itu ia sekali lagi meluruskan bahwa informasi yang tercantum di SIPP (Sistem Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Cibinong, tidak benar.