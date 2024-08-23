Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimberly Ryder Bakal Kerja Keras Beli Kendaraan Baru Jika Mobil Lamanya Tak Kembali

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:05 WIB
Kimberly Ryder Bakal Kerja Keras Beli Kendaraan Baru Jika Mobil Lamanya Tak Kembali (Foto: Instagram/kimbrlyryder)
JAKARTA - Kimberly Ryder mengaku akan bekerja cukup keras demi bisa membeli kendaraan baru. Hal itu dilakukan apabila mobil BMW miliknya yang diduga digelapkan oleh sang suami, Edward Akbar, tak bisa kembali.

Pada Rabu, 22 Agustus 2024, Kimberly baru saja menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi pelapor terkait kasus dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ditemani kuasa hukumnya, Machi Ahmad, Kimberly diberikan 10 pertanyaan oleh tim penyidik.


"Tadi kita sudah ada tambahan pertanyaan sekitar ada 10 pertanyaan, di mana tadi juga ditanyakan perihal balik nama mobil," kata Machi Ahmad usai kliennya diperiksa.

Kimberly Ryder
Kimberly Ryder Bakal Kerja Keras Beli Kendaraan Baru Jika Mobil Lamanya Tak Kembali (Foto: Okezone)


Kim dalam kesempatan itu mengaku membawa sejumlah bukti untuk menguatkan laporan kasus penggelapan tersebut.

Disisi lain, ibu dua anak itu berusaha ikhlas apabila mobil miliknya tak kunjung dikembalikan Edward.

"Cuma kalau emang nggak mau dikembalikan aku saat ini sedang ya gitu lagi kerja supaya anak-anak ada mobil baru supaya mamaku dan anak-anak bisa gampang travelingnya," ucap Kim.

Kakak Natasha Ryder itu lalu mengungkap kesedihannya usai melihat sang anak ketika menunggu kendaraan umum sepulang les.

 

Halaman:
1 2
