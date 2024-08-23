Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya

JAKARTA - Kimberly Ryder menanggapi tawaran Tamara Bleszynski yang rela menjadi sopir pribadi anak-anaknya selama belum punya mobil.

Kimberly mengatakan jika hal itu justru bukan sumber dari masalah yang ada. Dia hanya ingin mobilnya segera dikembalikan oleh Edward demi kepentingan kedua anaknya.

"Itu nggak penting sebenarnya, mama ku juga bisa, nggak soal disetiriin atau dikasih mobil apapun, mobilnya udah ada 2. Itu masalahnya itu," kata Kimberly Ryder usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini.

Kimberly juga menegaskan dirinya tengah berusaha mencari pendapatan lebih untuk berjaga-jaga apabila mobilnya tak akan kembali.