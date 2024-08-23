Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:39 WIB
Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya
Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder menanggapi tawaran Tamara Bleszynski yang rela menjadi sopir pribadi anak-anaknya selama belum punya mobil.

Kimberly mengatakan jika hal itu justru bukan sumber dari masalah yang ada. Dia hanya ingin mobilnya segera dikembalikan oleh Edward demi kepentingan kedua anaknya.

"Itu nggak penting sebenarnya, mama ku juga bisa, nggak soal disetiriin atau dikasih mobil apapun, mobilnya udah ada 2. Itu masalahnya itu," kata Kimberly Ryder usai menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini.

Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya
Pesan Menohok Kimberly Ryder Usai Tamara Bleszynski Rela Jadi Sopir Anaknya

Kimberly juga menegaskan dirinya tengah berusaha mencari pendapatan lebih untuk berjaga-jaga apabila mobilnya tak akan kembali.

Halaman:
1 2
