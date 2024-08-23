Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Takjub Lihat Wajah Anak Syahrini, Sebut Mirip Reino Barack

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:14 WIB
Kiky Saputri Takjub Lihat Wajah Anak Syahrini, Sebut Mirip Reino Barack
Kiky Saputri Takjub Lihat Wajah Anak Syahrini, Sebut Mirip Reino Barack (Foto: IG Kiky)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri akhirnya dapat kesempatan untuk melihat bayi Syahrini dan Reino Barack, berkat bantuan adik Syahrini yakni Aisyahrani.

Anak pertama Syahrini dan Reino Barack itu dipanggil Princess R. Saat Aisyahrani menunjuk wajah anak Syahrini, Kiky Saputri langsung takjub. 

Dari reaksi Kiky Saputri, bayi yang lahir di Singapura, 1 Agustus 2024 itu begitu cantik dan menggemaskan.

Kiky Saputri Takjub Lihat Wajah Anak Syahrini, Sebut Mirip Reino Barack
Kiky Saputri Takjub Lihat Wajah Anak Syahrini, Sebut Mirip Reino Barack

"Ya Allah, ya Allah, sayang. Ya Allah, sayang. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah Aaaarrr," ucap Kiky Saputri dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Kamis (22/8/2024).

Komika asal Garut, Jawa Barat ini bahkan menyebut bahwa wajah anak pertama Syahrini itu sangat mirip dengan Reino Barack.

"Bapaknya banget ini. Inces kebagian apa ya?" celetuk Kiky Saputri.

Kiky Saputri juga memperlihatkan foto baby Princess R kepada suami, Muhammad Khairi yang duduk di sebelahnya.

"Lucu banget. Beratnya berapa?" tanya Muhammad Khairi kepada Aisyahrani.

"3,8 (kilogram)," jawab Aisyahrani sambil terkekeh melihat reaksi Kiky Saputri.

 

