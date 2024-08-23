Sinopsis Film Daredevil, Pengacara Buta Pembela Kebenaran

JAKARTA - Sinopsis film Daredevil akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Daredevil adalah film superhero Amerika tahun 2003 yang ditulis dan disutradarai oleh Mark Steven Johnson, berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama yang diciptakan oleh Stan Lee dan Bill Everett.

Film ini dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Matt Murdock, seorang pengacara buta yang berjuang untuk keadilan di ruang sidang dan di jalanan New York sebagai pahlawan bertopeng bernama Daredevil. Selain itu, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Joe Pantoliano, Jon Favreau, dan David Keith.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 43% kritikus memberi film ini umpan balik positif, berdasarkan 228 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Daredevil

Ketika masih kecil, Matt Murdock secara tidak sengaja menjadi buta akibat limbah radioaktif setelah menyaksikan ayahnya, Jack "The Devil" Murdock, seorang petinju yang sudah tidak terkenal lagi, memeras uang untuk bos mafia lokal Eddie Fallon.

Meskipun buta, indra lain Matt meningkat secara dramatis, memberinya kelincahan super dan pendengaran seperti sonar. Merasa bersalah atas kecelakaan yang dialami putranya, Jack terinspirasi untuk meninggalkan kehidupan kriminalnya dan kembali fokus pada karier tinjunya, hingga akhirnya membuat comeback dramatis.

Namun, setelah Fallon mengungkapkan bahwa dia telah menyuap lawan-lawan Jack sebelumnya untuk membiarkan Jack menang, Fallon mencoba menyuap Jack untuk mengalah pada pertandingan berikutnya. Ketika Jack menolak, Fallon membunuhnya.

Bertahun-tahun kemudian, Matt dewasa bekerja sebagai pengacara di Hell's Kitchen bersama temannya Franklin "Foggy" Nelson, memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada klien-klien yang dia yakini tidak bersalah. Pada malam hari, dia melawan kejahatan sebagai "Daredevil", seorang pahlawan bertopeng.

Ben Urich, seorang reporter dari New York Post yang menulis tentang petualangan Daredevil, menarik perhatian publik dengan serangkaian artikel tentang "The Kingpin", sosok misterius yang diduga mengendalikan seluruh kejahatan terorganisir di kota tersebut. Tanpa sepengetahuan Urich, Kingpin sebenarnya adalah Wilson Fisk, seorang gangster brutal yang berpura-pura menjadi pengusaha sah.

Matt jatuh cinta dengan Elektra Natchios, seorang wanita Yunani-Amerika yang mahir dalam seni bela diri, tanpa menyadari bahwa dia adalah putri dari Letnan Fisk, Nikolas Natchios. Ketika Natchios mencoba mengakhiri hubungannya dengan Fisk, Fisk menyewa Bullseye, seorang pembunuh bayaran dengan keahlian bidikan yang luar biasa, untuk membunuhnya.