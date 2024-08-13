Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji

JAKARTA - Atta Halilintar belakangan ramai diduga melayangkan sindiran pada Fuji. Dugaan sindiran itu berawal dari konten Atta Halilintar soal trend 'Jangan ya dek ya' yang isinya mirip dengan situasi Fuji kala berpacaran dengan sang adik, Thariq Halilintar.



Ashanty selaku mertua Atta Halilintar pun ikut dimintai tanggapannya. Menurut Ashanty, Atta Halilintar dan sang putri Aurel Hermansyah tidak mungkin melempar sindiran-sindiran di media sosial seperti yang dituduhkan netizen.

Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji (Foto: Ayu Utami/Okezone)



"Kalau aku yakin nggak mungkin mereka (Atta dan Aurel) maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih nggak gitu ya," kata Ashanty saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.



Ashanty memang belum banyak berbincang dengan putrinya tersebut. Namun ia percaya bahwa anak-anaknya bukan tipe orang seperti yang dituduhkan netizen.



"Menurut aku Aurel sama abang harusnya nggak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orangtuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya," ungkap Ashanty.