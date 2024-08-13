Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:05 WIB
Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji
Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji (Foto: Instagram/ashanty_ash
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar belakangan ramai diduga melayangkan sindiran pada Fuji. Dugaan sindiran itu berawal dari konten Atta Halilintar soal trend 'Jangan ya dek ya' yang isinya mirip dengan situasi Fuji kala berpacaran dengan sang adik, Thariq Halilintar.

Ashanty selaku mertua Atta Halilintar pun ikut dimintai tanggapannya. Menurut Ashanty, Atta Halilintar dan sang putri Aurel Hermansyah tidak mungkin melempar sindiran-sindiran di media sosial seperti yang dituduhkan netizen.

Ashanty dan Anang Hermansyah (Foto: Ayu Utami/Okezone)
Ashanty Sebut Atta Halilintar Tak Mungkin Menyindir Fuji (Foto: Ayu Utami/Okezone)


"Kalau aku yakin nggak mungkin mereka (Atta dan Aurel) maksudnya mau nyindir siapa-siapa, menurut aku harusnya sih nggak gitu ya," kata Ashanty saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Ashanty memang belum banyak berbincang dengan putrinya tersebut. Namun ia percaya bahwa anak-anaknya bukan tipe orang seperti yang dituduhkan netizen.


"Menurut aku Aurel sama abang harusnya nggak punya sikap atau sifat seperti itu sih. Menurut aku ya, bukan karena aku orangtuanya tapi coba nanti aku tanya lagi apa permasalahannya," ungkap Ashanty.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048264/anang_hermansyah-6DPQ_large.jpg
Ashanty Lulus Ujian Kualifikasi S3, Anang Hermansyah: Gak Bisa Pakai Embel-embel Artis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/33/3047404/ashanty-Gu75_large.jpg
Tangis Ashanty Pecah Usai Lulus Ujian Kualifikasi S3, Netizen Ikut Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038271/anang_hermansyah_dan_ashanty-hVe8_large.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty akan Sumbang 10 Lagu di Pesta Pernikahan Thariq-Aaliyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/33/3035908/azriel_hermansyah_dan_krisdayanti-DMYo_large.jpg
Azriel Hermansyah Disebut Berinisiatif Sendiri Beri Bunga ke Krisdayanti Lebih Dulu Dibanding Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/10/620/2408346/sedang-hamil-ashanty-larang-aurel-hermansyah-ikut-lebaran-di-dubai-lNYVd04o28.jpg
Sedang Hamil, Ashanty Larang Aurel Hermansyah Ikut Lebaran di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/620/2315805/millen-cyrus-pakai-baju-tahanan-ashanty-aku-syok-latCOP9NPh.jpg
Millen Cyrus Pakai Baju Tahanan, Ashanty: Aku Syok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement