HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Ngamuk Disebut Cabut Gugatan Cerai dengan Andrew Andika

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |14:46 WIB
Tengku Dewi Putri Ngamuk Disebut Cabut Gugatan Cerai dengan Andrew Andika
Tengku Dewi Putri Ngamuk Disebut Cabut Gugatan Cerai dengan Andrew Andika (Foto: IG Tengku)
JAKARTA - Tengku Dewi Putri meluapkan kekesalannya karena disebut mencabut gugatan cerainya terhadap sang suami, Andrew Andika.

Kabar cabut gugatan tersebut awalnya diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Dadang. Namun Tengku Dewi Putri itu membantahnya, ia hanya membenarkan dirinya membuka komunikasi dengan Andrew Andika.

“Apakah benar saya membuka komunikasi dengan Andrew ? YA BENAR. Saat ini saya berhubungan dan komunikasi baik terkait pertumbuhan dan perkembangan anak-anak,"  tulis Tengku Dewi Putri di Instagram @tengkudewiputri_tdp, Rabu (21/8/2024).

Tengku Dewi Putri Ngamuk Disebut Cabut Gugatan Cerai dengan Andrew Andika
Tengku Dewi Putri Ngamuk Disebut Cabut Gugatan Cerai dengan Andrew Andika

"Apakah saya mencabut gugatan 3 minggu sebelum melahirkan seperti berita yang beredar saat ini ? 100 persen TIDAK BENAR. Semuanya sudah disampaikan sama bang @minola6000 Terkait ini," tambahnya.

Sementara di bagian caption, Tengku Dewi menanyakan kepada pihak PA Cibinong mengapa bisa mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Kok bisa ada laporan ini padahal saya tidak ada cabut gugatan @pa_cibinong ??" kata Tengku Dewi.

Ibu dua anak ini kemudian menjelaskan bahwa 3 minggu sebelum melahirkan anak keduanya, Tengku Dewi disarankan untuk menunda gugatan sampai ia melahirkan.

"Disarankan untuk meng-hold gugatan karena kondisi saya lagi hamil besar dan disarankan untuk datang kembali setelah lahiran untuk melanjutkan prosesnya tapi Bukan untuk Mencabut gugatan," tegas Tengku Dewi

"Kok bisa tiba-tiba statusnya seperti ini tanpa ada surat kuasa dari saya??? Miris," lanjutnya.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
