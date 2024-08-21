Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Hard Target, Aksi Heroik Jean Claude Van Damme

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:29 WIB
Sinopsis Film Hard Target, Aksi Heroik Jean Claude Van Damme
Sinopsis Film Hard Target, Aksi Heroik Jean Claude Van Damme (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Hard Target akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Hard Target adalah film aksi Amerika tahun 1993 yang disutradarai oleh sutradara film Hong Kong, John Woo, dalam debutnya sebagai sutradara film di Amerika.

Film ini dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme sebagai Chance Boudreaux, seorang pelaut Cajun yang tunawisma dan mantan Marinir Recon Force Amerika Serikat yang menyelamatkan seorang wanita muda bernama Natasha Binder (Yancy Butler) dari sekelompok preman di New Orleans. 

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat 60% dari 40 ulasan dan peringkat rata-rata 5,5/10.

Sinopsis Film Hard Target
Sinopsis Film Hard Target

Sinopsis Film Hard Target

Di New Orleans, seorang Marinir Recon Force Amerika Serikat yang tunawisma dan seorang veteran Perang Vietnam bernama Douglas Binder menjadi target perburuan. Dia diberikan sabuk berisi $10.000 dan diberitahu bahwa dia harus mencapai sisi lain kota untuk memenangkan uang dan hidupnya. 

Yang mengejarnya adalah penyelenggara perburuan dan olahragawan kaya, Emil Fouchon, tentara bayaran tangan kanannya, Pik van Cleef, seorang pengusaha bernama Mr. Lopacki—klien Fouchon yang telah membayar $500.000 untuk kesempatan berburu manusia, dan pembunuh bayaran termasuk Stephan dan Peterson. Binder gagal mencapai tujuannya dan terbunuh oleh tiga anak panah. Van Cleef mengambil kembali sabuk uang tersebut.

Saat mencari ayahnya, putri Binder yang terpisah, Natasha, diserang oleh sekelompok perampok, para penjahat yang melihat dia membawa banyak uang sebelumnya dan berusaha memperkosanya. Dia diselamatkan oleh seorang tunawisma dengan keterampilan bela diri yang luar biasa bernama Chance Boudreaux, seorang mantan Marinir Recon Force dan pelaut, yang saat ini sedang menganggur. 

Boudreaux awalnya ragu untuk terlibat dalam misinya, tetapi karena iuran serikat pelautnya tertunggak, dia dengan enggan mengizinkan Natasha untuk mempekerjakannya sebagai pemandu dan pengawalnya selama pencariannya. Sayangnya, pencarian tersebut berjalan lambat karena kepolisian kota sedang mogok, membuat pekerjaan para pemburu lebih mudah.

Natasha menemukan bahwa ayahnya menyebarkan selebaran untuk seorang perekrut kotor bernama Randal Poe yang diam-diam telah memasok Fouchon dengan pria-pria tunawisma yang memiliki pengalaman perang dan tidak memiliki hubungan keluarga. Natasha menanyai Randal tentang kematian ayahnya, tetapi mereka ditemukan oleh Van Cleef yang sedang menguping. 

Fouchon dan Van Cleef memukuli Poe dan memotong telinganya sebagai hukuman karena mengirimkan mereka seorang pria yang memiliki seorang putri. Detektif polisi New Orleans, Marie "May" Mitchell, enggan menyelidiki hilangnya Binder hingga tubuh hangusnya ditemukan di reruntuhan sebuah gedung yang terbengkalai. Kematian tersebut dianggap sebagai kecelakaan, tetapi Boudreaux mencari di reruntuhan tersebut dan menemukan tanda pengenal militer (dog tag) lain milik Binder yang tertembus oleh salah satu anak panah. 

 

